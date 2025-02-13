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Два лидера Динамо вернулись после травм. Также с первой командой тренировался 17-летний кипер

Премьер-лига
Обновлено

Подготовка к УПЛ продолжается

Два лидера Динамо вернулись после травм. Также с первой командой тренировался 17-летний кипер

fcdynamo.com

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Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона – команда Александра Шовковского проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.

Как сообщает пресс-служба киевлян, команда наконец-то работала практически в полном составе. В общую группу после травм вернулись Александр Пихаленок и Виталий Буяльский.

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Не хватало на тренировке лишь голкипера Валентина Моргуна – вместо него с первой командой работал 17-летний вратарь юношеской команды Артем Семка. Также в тренировке не участвовали молодые игроки, сыгравшие накануне в матче Юношеской Лиги УЕФА.

В воскресенье "бело-синие" проведут два спарринга – против своего недавнего еврокубкового соперника, латвийской РФШ, а также против молдавского "Петрокуба", после чего вернутся в Украину, где продолжат готовиться к первому в этом году матчу УПЛ против "Карпат".

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Виталий Буяльский Динамо (Киев) Александр Пихаленок Артем Семка
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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