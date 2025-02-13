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Официально: УПЛ утвердила даты двух недоигранных матчей в Кривом Роге

Премьер-лига
Обновлено

Оба поединка пройдут в апреле, но не в один день

Официально: УПЛ утвердила даты двух недоигранных матчей в Кривом Роге

fckryvbas.com

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала двух матчей УПЛ, которые не удалось вовремя доиграть из-за воздушной тревоги.

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Встреча 5-го тура "Кривбасс" – "Шахтер", которая была прервана при счете 0:1 на 50-й минуте, будет доиграна в Кривом Роге на стадионе "Горняк" в среду, 16 апреля, начало – 15:30.

Еще один поединок, но уже 16-го тура, "Ингулец" - "Заря", будет доигран в среду, 30 апреля, начало – 15:30. Решение по перенесению игры было принято в перерыве при счете 1:0 в пользу петровского клуба.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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