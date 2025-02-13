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Официально: УПЛ утвердила даты двух недоигранных матчей в Кривом Роге
Оба поединка пройдут в апреле, но не в один день
fckryvbas.com
Дирекция
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Встреча 5-го тура "Кривбасс" – "Шахтер", которая была прервана при счете 0:1 на 50-й минуте, будет доиграна в Кривом Роге на стадионе "Горняк" в среду, 16 апреля, начало – 15:30.
Еще один поединок, но уже 16-го тура, "Ингулец" - "Заря", будет доигран в среду, 30 апреля, начало – 15:30. Решение по перенесению игры было принято в перерыве при счете 1:0 в пользу петровского клуба.
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