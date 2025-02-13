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Сборы в Турции. Оболонь разгромила румынскую Решицу

Премьер-лига

За явным преимуществом

Сборы в Турции. Оболонь разгромила румынскую Решицу

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 13 февраля, "Оболонь" провела свой очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником "пивоваров" была румынская "Решица".

Матч прошел при явном преимуществе украинской команды и закончился разгромом со счетом 3:0. За киевлян в первом тайме забивали Суханов и Бычек, а после перерыва еще один гол добавил Груша.

"Оболонь" (Киев, Украина) – "Решица" (Румыния) 3:0

Голы: Суханов 23, Бычек 31, Груша 49

Стартовый состав "Оболони": Рыбка, Стасюк, Ломницкий, Карась, Дубко, Бычек, Груша, Слободян, Мороз, Ильин, Суханов

Запасные "Оболони": Федоривский, Марченко, Приймак, Осман, Курко, Витенчук, Близниченко, Черненко, Грисьо, Теслюк, Тарануха

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