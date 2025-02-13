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Сборы в Турции. Оболонь разгромила румынскую Решицу
За явным преимуществом
instagram.com/fc_obolon_kyiv
В четверг, 13 февраля, "
Матч прошел при явном преимуществе украинской команды и закончился разгромом со счетом 3:0. За киевлян в первом тайме забивали Суханов и Бычек, а после перерыва еще один гол добавил Груша.
"Оболонь" (Киев, Украина) – "Решица" (Румыния) 3:0
Голы: Суханов 23, Бычек 31, Груша 49
Стартовый состав "Оболони": Рыбка, Стасюк, Ломницкий, Карась, Дубко, Бычек, Груша, Слободян, Мороз, Ильин, Суханов
Запасные "Оболони": Федоривский, Марченко, Приймак, Осман, Курко, Витенчук, Близниченко, Черненко, Грисьо, Теслюк, Тарануха
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