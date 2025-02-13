"Шахтер, Динамо и Полесье немного оторвались вперед в этом плане", - в Карпатах рассказали о бюджете клуба

Генеральный директор " Карпат " Андрей Русол рассказал о бюджете львовского клуба.

– В какой когорте сейчас находятся "Карпаты" по финансовому положению среди других клубов УПЛ? Выносим за скобки историю с соглашением с "Рухом", потому что это, я так понимаю, вообще не входит в историю годового планирования.

– По цифрам – не уверен, но постараюсь дать более-менее четкий ответ на этот вопрос. Я бы выделил 3 клуба, которые немного оторвались в плане бюджета вперед. Это "Шахтер", "Динамо" и "Полесье". А потом я назвал бы следующий блок из нескольких клубов, в котором находятся и "Карпаты" в том числе. То ли 4-е место, 5-е, 6-е – мне трудно сказать, потому что я не знаю бюджетов других клубов.

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– Это более 5 млн?

– Да.

– Более 10 млн?

– Нет, не более 10 млн. Примерно вот эти параметры. Что очень важно в понимании этого бюджетирования и цифр: когда в прессе говорят, условно: "Карпаты" имеют 5-й бюджет, а ставят задачу попасть в восьмерку" – это несправедливо.

Зерно в чем? В том, что мы можем быть и 5-ми, и 4-ми по бюджету. Но разница между 4-м и 5-м местом может быть минимальной.

Потому что если у первой команды "Шахтера" бюджет, я не знаю, например, 30 или 40 млн – это х4 или х5 по сравнению с "Карпатами". А дистанция между "Карпатами" и следующим клубом даже не х2 и не х1,5. А очень минимальная.

Да и в футболе оно так не работает, что я зашел с бюджетом в 2 раза больше в этом году, чем мой соперник, и я должен его обыгрывать 2:0 или 4:2. Это все кумулятивная история. Какую сумму тратил "Шахтер" 10 лет подряд, чтобы дойти до тех мест и заработков?

К примеру, "Кривбасс". Они тратили, может быть, и меньшую сумму, но стабильно несколько лет. Мы снова возвращаемся в историю с плато. Мы туда постепенно выходим, но выходим крепко и надолго – это мое видение. И потом, если ты продал одного ключевого игрока, это не должно тебя выбросить из этого плато. Уменьшил ли ты бюджет на 10 процентов – это не должно тебя выбросить из этого плато. Если ты туда заходишь, заходишь уверенно и на годы.