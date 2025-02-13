Проблемы со стадионом еще не решены. Клуб УПЛ в весенней части сезона продолжит играть на выезде

" Ингулец " первые весенние матчи будет проводить на выезде.

Как сообщает Sport.ua, новый стадион в Петрово все еще не принят в эксплуатацию, поэтому матчи 18-го и 19-го тура с "Полесьем" и "Кривбассом" состоятся, соответственно, в Житомире и Кривом Роге.

Еще нет конкретики, где "Ингулец" будет принимать в 20-м туре "Рух". Сейчас прорабатываются два варианта: Кривой Рог или Львов.

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Будет ли сдана в эксплуатацию арена клуба, и если да, то когда, пока что остается неизвестным.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ингулец" занимает последнее, 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав 9 очков.