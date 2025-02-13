Завершили сборы на мажорной ноте. Заря в спарринге обыграла грузинское Динамо

Луганская " Заря " провела последний контрольный матч на сборах в Турции, в котором встретилась с грузинским футбольным клубом "Динамо" Батуми.

Луганчане забили быстрый гол уже на 4-й минуте (отличился Джордан), а уже в компенсированное к первому тайму время Будковский удвоил преимущество украинцской команды.

"Динамо" после перерыва смогло отыграть один гол, но на большее грузины не наиграли.

2:1, победа "Зари", которая с хорошим настроением возвращается в Украину.

"Заря" (Луганск, Украина) – "Динамо" (Батуми, Грузия) 2:1

Голы: Джордан 4, Будковский 45+1 – 53

Состав "Зари": Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан (Эскинья, 60), Башич, Василец (Кораблин, 71), Вантух (Жуниньо, 71), Тронтель, Попара (Дришлюк, 71), Мичин (Слесар, 70), Белоцерковец, Супряга, Будковский (К) (Гобач, 60)