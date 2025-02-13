  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кивинда закончил просмотр в Черноморце. Известно решение клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кивинда закончил просмотр в Черноморце. Известно решение клуба

Премьер-лига

Смотрины не задались с самого начала

Кивинда закончил просмотр в Черноморце. Известно решение клуба

Фото: НК Верес

Новина українською

Из большого количества потенциальных новичков, которые находились на просмотре в одесском "Черноморце", можно вычеркнуть Даниэля Кивинду. Во время пребывания на тренировочном сборе в Турции 20-летний экснападающий "Днепра-1" проявить себя не смог. Как стало известно UA-Футбол, Кивинда приехал в команду не в лучшем физическом состоянии, а после второй тренировки еще и получил травму.

Читайте такжеЧерноморец просматривает бывшего игрока Днепра-1

Тренерский штаб "Черноморца" так и не видел его в игре, поэтому до полноценного просмотра, который кроме ежедневных занятий предусматривает и участие в контрольных матчах, дело так и не дошло. Этот игрок уже покидает одесскую команду.

Даниэль Кивинда в прошлом чемпионате сыграл за "Днепр-1" 9 матчей, в которых мячей не забивал. В осенней части сезона-2024/25 он находился в заявке венгерского "Фехервара", однако на поле в его футболке так и не появился. Нынешней зимой руководство этого клуба прекратило сотрудничество с украинским футболистом по обоюдному согласию сторон.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Проблемы со стадионом еще не решены. Клуб УПЛ в весенней части сезона продолжит играть на выезде
yellow-arrow
"Шахтер, Динамо и Полесье немного оторвались вперед в этом плане", - в Карпатах рассказали о бюджете клуба
yellow-arrow
Битва чемпионов. ТМ. Шахтер - РФШ 3:1. Видео голов и обзор матча
Черноморец (Одесса) эксклюзив UA-Футбол Даниэль Кивинда
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
13.02.2025 в 20:30
ЧО вы что не понимаете ваша главная проблема БАБИЧ --ищите нового тренера и всё наладится а он вас выведет в 1 лигу это 100%
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
13.02.2025 в 20:30
ЧО вы что не понимаете ваша главная проблема БАБИЧ --ищите нового тренера и всё наладится а он вас выведет в 1 лигу это 100%
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости