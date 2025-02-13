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Кивинда закончил просмотр в Черноморце. Известно решение клуба
Смотрины не задались с самого начала
Фото: НК Верес
Из большого количества потенциальных новичков, которые находились на просмотре в одесском "Черноморце", можно вычеркнуть Даниэля Кивинду. Во время пребывания на тренировочном сборе в Турции 20-летний экснападающий "Днепра-1" проявить себя не смог. Как стало известно UA-Футбол, Кивинда приехал в команду не в лучшем физическом состоянии, а после второй тренировки еще и получил травму.
Тренерский штаб "Черноморца" так и не видел его в игре, поэтому до полноценного просмотра, который кроме ежедневных занятий предусматривает и участие в контрольных матчах, дело так и не дошло. Этот игрок уже покидает одесскую команду.
Даниэль Кивинда в прошлом чемпионате сыграл за "Днепр-1" 9 матчей, в которых мячей не забивал. В осенней части сезона-2024/25 он находился в заявке венгерского "Фехервара", однако на поле в его футболке так и не появился. Нынешней зимой руководство этого клуба прекратило сотрудничество с украинским футболистом по обоюдному согласию сторон.
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