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Бартулович: Мы не хотим подписывать, лишь бы кого подписать
Заря завершает свои турецкие сборы
Фото: Зоря
Главный тренер "
– Оценка хорошая, потому что сделали все то, что планировали, сыграли все наши спарринги. Очень важно в психологическом плане, что сегодня выиграли – победа всегда добавляет позитива (
Был очень хороший 1-й тайм. Концовкой матча и началом 2-го тайма недоволен, но в целом хороший матч.
– По этим сборам, условиям и по полю, в принципе, можно сказать о том, что все было в нашу пользу?
– Да, мы очень довольны полем. Месяц здесь работаем – в очень хорошем состоянии. Условия хорошие, у нас была очень хорошая возможность работать. Мы очень довольны.
– По поводу новичков несколько слов после того, как они некоторое время провели у нас – Деян Попара и Владимир Белоцерковец.
– Я уверен, что эти игроки будут для нас усилением. Они хорошо влились в коллектив, они игроки основного состава, хорошо работают на тренировках и заслуживают этого места. Надеюсь, что так и дальше будем работать.
– Знаем, что даже сейчас активно продолжается поиск новых игроков. Следует ли кого-то ждать и какие позиции, если да?
– Да, ищем игроков, есть очень много вариантов. Мы не хотим подписывать, лишь бы кого подписать, а именно точечно, чтобы это было усиление для нас, как Вова и Деян.
– Впереди дорога домой, "Александрия". Что можно сказать по поводу соперника? Чего ждать от нашей игры?
– Смотрели несколько матчей "Александрии". Хорошо выглядит команда, тоже новички у них. Уверен, будет хороший матч, потому что "Александрия" стремится играть и добиваться своих задач в этом сезоне.
Но у нас тоже есть свои задачи и цели. Я думаю, что будет очень интересный матч. Мы хорошо подготовились и будем готовы к матчу.
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