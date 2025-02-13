Бартулович: Мы не хотим подписывать, лишь бы кого подписать

Главный тренер " Зари " Младен Бартулович подвел итоги учебно-тренировочных сборов команды в Турции.

– Оценка хорошая, потому что сделали все то, что планировали, сыграли все наши спарринги. Очень важно в психологическом плане, что сегодня выиграли – победа всегда добавляет позитива ( 2:1 с "Динамо" Батуми – прим.).

Был очень хороший 1-й тайм. Концовкой матча и началом 2-го тайма недоволен, но в целом хороший матч.

– По этим сборам, условиям и по полю, в принципе, можно сказать о том, что все было в нашу пользу?

– Да, мы очень довольны полем. Месяц здесь работаем – в очень хорошем состоянии. Условия хорошие, у нас была очень хорошая возможность работать. Мы очень довольны.

– По поводу новичков несколько слов после того, как они некоторое время провели у нас – Деян Попара и Владимир Белоцерковец.

– Я уверен, что эти игроки будут для нас усилением. Они хорошо влились в коллектив, они игроки основного состава, хорошо работают на тренировках и заслуживают этого места. Надеюсь, что так и дальше будем работать.

– Знаем, что даже сейчас активно продолжается поиск новых игроков. Следует ли кого-то ждать и какие позиции, если да?

– Да, ищем игроков, есть очень много вариантов. Мы не хотим подписывать, лишь бы кого подписать, а именно точечно, чтобы это было усиление для нас, как Вова и Деян.

– Впереди дорога домой, "Александрия". Что можно сказать по поводу соперника? Чего ждать от нашей игры?

– Смотрели несколько матчей "Александрии". Хорошо выглядит команда, тоже новички у них. Уверен, будет хороший матч, потому что "Александрия" стремится играть и добиваться своих задач в этом сезоне.

Но у нас тоже есть свои задачи и цели. Я думаю, что будет очень интересный матч. Мы хорошо подготовились и будем готовы к матчу.