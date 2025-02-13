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Под присмотром Реброва. ЛНЗ на сборах в Турции провел закрытый спарринг
ЛНЗ сыграл с Торпедо Кутаиси
instagram.com/fclnz
В четверг, 13 февраля,
Матч прошел в закрытом режиме, поэтому информации о поединке минимум. Известно, что на матче был главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Ну а сам поединок завершился вничью 1:1. ЛНЗ открыл счет в первом тайме, но "Торпедо" смогло сравнять после перерыва.
14 февраля черкасская команда проведет свой последний спарринг на сборах. Соперником ЛНЗ будет норвежский клуб "Лиллестрем".
ЛНЗ – "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 2:1
Голы: гол 32 – гол 54
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