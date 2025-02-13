Под присмотром Реброва. ЛНЗ на сборах в Турции провел закрытый спарринг

В четверг, 13 февраля, ЛНЗ провел свой предпоследний спарринг на сборах в Испании. Соперником команды Григорчука было "Торпедо" Кутаиси.

Матч прошел в закрытом режиме, поэтому информации о поединке минимум. Известно, что на матче был главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Ну а сам поединок завершился вничью 1:1. ЛНЗ открыл счет в первом тайме, но "Торпедо" смогло сравнять после перерыва.

14 февраля черкасская команда проведет свой последний спарринг на сборах. Соперником ЛНЗ будет норвежский клуб "Лиллестрем".

ЛНЗ – "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 2:1

Голы: гол 32 – гол 54