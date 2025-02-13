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Защитник Ворсклы: Нагрузки, который раньше давал Павлов - сейчас уже таких, наверное, ни у кого нет

Премьер-лига
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Андрей Бацула рассказал о нынешних сборах полтавской команды

Защитник Ворсклы: Нагрузки, который раньше давал Павлов - сейчас уже таких, наверное, ни у кого нет

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Новина українською

Защитник "Ворсклы" Андрей Бацула рассказал, как прошли зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

– Сборы – это всегда непросто морально и физически. Что помогает вам преодолевать эти преграды?

– Во-первых, мы находимся в Турции. Здесь хорошая погода, хорошие поля, футбольная атмосфера, потому что повсюду футбольные тренировки, игры. Думаю, нам помогает пережить все эти нагрузки мысль о том, что мы скоро возвращаемся домой. Думаю, это самое главное.

– Помнишь, как впервые поехал на сборы в Турцию?

– Да, помню. Это был 2010 год. Тогда нагрузки мне казались просто нереальными – это было с Николаем Петровичем Павловым.

Там были немного другие нагрузки, сейчас уже таких, наверное, ни у кого нет. Но я считаю, что на этом сборе у нас тоже была достаточно интенсивная нагрузка.

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Ворскла (Полтава) Андрей Бацула
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Источник:
FC Vorskla
Опубликовал: Михаил Черныш
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