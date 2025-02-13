Ингулец завершил сборы ничьей с командой Первой лиги

13 февраля футболисты " Ингульца " провели свой заключительный зимний спарринг, сыграв с перволиговской "Кудровкой".

Счет на 55-й минуте открыл Валерий Сад, реализовав пенальти, но под занавес поединка "Кудривка" спаслась от поражения.

Также, по данным СМИ, на просмотре в "Ингульце" находится защитник "Ужгорода" Иван Ильчук. Он вышел на замену в сегодняшней игре, но продолжит ли игрок карьеру в "Ингульце" – станет известно в конце этой недели.

"Кудровка" - "Ингулец" 1:1

Голы: Игрок на просмотре (77) – Сад (55)