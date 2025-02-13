Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец завершил сборы ничьей с командой Первой лиги
Ингулец сыграл с Кудровкой
instagram.com/fcinhulets
13 февраля футболисты "
Счет на 55-й минуте открыл Валерий Сад, реализовав пенальти, но под занавес поединка "Кудривка" спаслась от поражения.
Также, по данным СМИ, на просмотре в "Ингульце" находится защитник "Ужгорода" Иван Ильчук. Он вышел на замену в сегодняшней игре, но продолжит ли игрок карьеру в "Ингульце" – станет известно в конце этой недели.
"Кудровка" - "Ингулец" 1:1
Голы: Игрок на просмотре (77) – Сад (55)
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Шахтер – РФШ 3:1. Уверенная победа с дебютным голом 18-летнего бразильца
- "Теперь х***вый Бартулович?" Хацкевич поделился мыслями относительно ситуации с Супрягой
- Трамп сделал заявление о помощи Украине
- Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола