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Рух просматривает еще одного гамбийского форварда. Клуб и игрок близки к подписанию контракта

Премьер-лига
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Усиление для львовян

Рух просматривает еще одного гамбийского форварда. Клуб и игрок близки к подписанию контракта

фото - ХНК Орієнт 1919

Новина українською

Львовский "Рух" продолжает работу на трансферном рынке. Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, клуб близок к заключению соглашения с гамбийским форвардом Бабукарром Фаалом. Футболист находился на просмотре в "Рухе" и произвел на тренерский штаб положительное впечатление. "Рух" готов предложить Фаалу контракт и, скорее всего, сделает это в ближайшее время.

Бабукарр Фаал – 21 -летний нападающий из Гамбии. Зимой 2023-го года он переехал в Европу, заключив контракт с ХНК "Ориент 1919" из города Риека. Ориентировочная стоимость Бабукарра Фаала по данным Transfermarkt – 450 тысяч евро.

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Профильная позиция футболиста – центр нападения. В этом сезоне гамбиец сыграл за "Ориент 1919" четырнадцать матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Отметим также, что "Рух" просматривал другого гамбийца Аласана Йираджанга, решение о котором клуб должен принять позже.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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