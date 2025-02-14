Рух просматривает еще одного гамбийского форварда. Клуб и игрок близки к подписанию контракта

Львовский "Рух" продолжает работу на трансферном рынке. Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, клуб близок к заключению соглашения с гамбийским форвардом Бабукарром Фаалом. Футболист находился на просмотре в "Рухе" и произвел на тренерский штаб положительное впечатление. "Рух" готов предложить Фаалу контракт и, скорее всего, сделает это в ближайшее время.

Бабукарр Фаал – 21 -летний нападающий из Гамбии. Зимой 2023-го года он переехал в Европу, заключив контракт с ХНК "Ориент 1919" из города Риека. Ориентировочная стоимость Бабукарра Фаала по данным Transfermarkt – 450 тысяч евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Профильная позиция футболиста – центр нападения. В этом сезоне гамбиец сыграл за "Ориент 1919" четырнадцать матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Отметим также, что "Рух" просматривал другого гамбийца Аласана Йираджанга, решение о котором клуб должен принять позже.