Русол сравнил бюджет Карпат с другими участниками чемпионата

Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол заявил, что три клуба УПЛ в финансовом плане оторвались от других.

“О цифрах – не уверен, но постараюсь дать более-менее четкий ответ. Я бы выделил 3 клуба, которые немного оторвались в плане бюджета вперед. Это "Шахтер", "Динамо" и "Полесье". А потом я бы назвал следующий блок из нескольких клубов, в котором находятся и "Карпаты", в том числе. То ли 4-е место, 5-е, 6-е – мне трудно сказать, потому что я не знаю бюджетов других клубов”, – признался Русол.