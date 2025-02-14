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Русол сравнил бюджет Карпат с другими участниками чемпионата
До лидеров пока не дотягивают
Фото: СК Дніпро-1
Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол заявил, что три клуба УПЛ в финансовом плане оторвались от других.
“О цифрах – не уверен, но постараюсь дать более-менее четкий ответ. Я бы выделил 3 клуба, которые немного оторвались в плане бюджета вперед. Это "Шахтер", "Динамо" и "Полесье". А потом я бы назвал следующий блок из нескольких клубов, в котором находятся и "Карпаты", в том числе. То ли 4-е место, 5-е, 6-е – мне трудно сказать, потому что я не знаю бюджетов других клубов”, – признался Русол.
Дмитрий Поворознюк еще в период выступления "львов" в ПФЛ сообщал, что бюджет "Карпат" составляет примерно 8 млн евро.
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