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Русол сравнил бюджет Карпат с другими участниками чемпионата

Премьер-лига
Обновлено

До лидеров пока не дотягивают

Русол сравнил бюджет Карпат с другими участниками чемпионата

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол заявил, что три клуба УПЛ в финансовом плане оторвались от других.

“О цифрах – не уверен, но постараюсь дать более-менее четкий ответ. Я бы выделил 3 клуба, которые немного оторвались в плане бюджета вперед. Это "Шахтер", "Динамо" и "Полесье". А потом я бы назвал следующий блок из нескольких клубов, в котором находятся и "Карпаты", в том числе. То ли 4-е место, 5-е, 6-е – мне трудно сказать, потому что я не знаю бюджетов других клубов”, – признался Русол.

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Дмитрий Поворознюк еще в период выступления "львов" в ПФЛ сообщал, что бюджет "Карпат" составляет примерно 8 млн евро.

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Андрей Русол Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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