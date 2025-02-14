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"Очень болезненная для меня тема": экс-функционер Александрии вспомнил историю на поединке с Шахтером

Премьер-лига
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Человеческий фактор

"Очень болезненная для меня тема": экс-функционер Александрии вспомнил историю на поединке с Шахтером

Фото - Олександрія

Новина українською

Бывший спортдиректор "Александрии" Александр Марков прокомментировал историю с техническим поражением от "Шахтера" в сезоне 2023/24 из-за участия в матче незаявленного Ивана Калюжного.

“Очень болезненная для меня тема. Я считаю это моей ошибкой, которую я не проконтролировал, не доглядел. На следующий день это стало известно. Я получил звонок из Федерации футбола Украины, что в матче принял участие незаявленный футболист. Все попытки оправдаться – это было бы не по-мужски.

Бочка ледяной воды – это очень слабое сравнение с тем, что это было. Ты можешь выполнять свою работу, отдаваться ей и такая ошибка, которая перечеркнет очень многое. Я тысячу раз анализировал эту ситуацию и в конце концов я должен сделать какой-то вывод из этого, но все одного к этому выводу не пришел”.

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"Если ты топ-менеджер и работаешь за всех, то ты становишься просто высокооплачиваемым рабочим или просто не берешь на себя ни за что ответственность. Возможно, так действительно лучше и полегче.

Я не давал больших интервью никогда, и поэтому у меня не было возможности, но в повседневной жизни, в работе клуба – все, кто причастен ко мне, могут подтвердить, – одно из моих рабочих кредо, что должность – это не только бонусы, премии и внимание, но это и ответственность. Если ты где-то недоработал, недоорганизовал, не сделал – то должен нести за это ответственность”, – сказал Марков.

В настоящее время функционер занимает должность операционного директора "Карпат".

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ФК Александрия
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Александр Симченко
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