"Очень болезненная для меня тема": экс-функционер Александрии вспомнил историю, связанную с поединком против Шахтера

Бывший спортдиректор "Александрии" Александр Марков прокомментировал историю с техническим поражением от "Шахтера" в сезоне 2023/24 из-за участия в матче незаявленного Ивана Калюжного.

“Очень болезненная для меня тема. Я считаю это моей ошибкой, которую я не проконтролировал, не доглядел. На следующий день это стало известно. Я получил звонок из Федерации футбола Украины, что в матче принял участие незаявленный футболист. Все попытки оправдаться – это было бы не по-мужски.

Бочка ледяной воды – это очень слабое сравнение с тем, что это было. Ты можешь выполнять свою работу, отдаваться ей и такая ошибка, которая перечеркнет очень многое. Я тысячу раз анализировал эту ситуацию и в конце концов я должен сделать какой-то вывод из этого, но все одного к этому выводу не пришел”.