"Оценка положительная". Бабич подвел итоги зимних сборов Черноморца

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич подвел итоги сборов команды в Турции.

- Ваша оценка турецких сборов?

- Положительная. Мы провели почти 10 матчей под нагрузкой. Отработали действия в обороне, прессинг, переход от атаки к защите, различные фазы игры. Под конец сборов много внимания уделяли тактике и "стандартам". Выполнили запланированное почти на 90 процентов. Немного мешали дожди, приходилось корректировать программу занятий.

- Уровень соперников вас удовлетворил?

- Я считаю, что все команды, с которыми "Черноморец" встречался в Турции, являются крепкими коллективами. Мы хотели сыграть с соперниками с разными стилями игры и это нам удалось. В матчах принимали участие все футболисты, которые работали с нами, включая и молодежь. Все должны были получить определенную нагрузку.

- Поражение 1:4 от ФК "Узген" стало неожиданностью...

- Такие счета также полезны. Это как холодный душ. Чувствовалось, что под конец сборов некоторые футболисты не настроились как следует на соперника, это и повлияло на результат. Поговорили с ребятами, матч с "Дилой" продемонстрировал, что команда все поняла.

- Минус этих сборов - травмы?

- Не только травмы мешали. Пятеро футболистов "Черноморца" переболели простудой, пропустили несколько тренировок. Сейчас почти все в строю. Только три игрока основного состава еще восстанавливаются после повреждений. Надеемся, что и они очень скоро вернутся к работе в общей группе.

- Оптимальный состав на первые официальные матчи уже вырисовывается?

- Да. У нас еще будет некоторое время в Одессе посмотреть как кто будет работать на тренировках в климатических условиях нашей страны. Я уже понимаю как мы должны играть первый матч с "Колосом". На 80 процентов с составом определился, - приводит слова Бабича официальный сайт клуба.