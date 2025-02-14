Ашур: Мы понимали, над чем надо работать глобально по итогам первой половины сезона

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал итоги тренировочного сбора в Турции, который завершился победой над "Карпатами".

- Господин Имаде, 3:0 победа над "Карпатами". Я считаю, прекрасное завершение тренировочных сборов. Что вам, в частности в этом матче, понравилось, кроме результата?

- Сегодня в первую очередь надо говорить о содержании. Очень содержательная и информативная игра, и я хочу ребят поблагодарить за этот матч. Конечно, это товарищеский матч, но информации он нам дал очень много. Если мы имеем возможность поддерживать подобную интенсивность, подобный фокус в каждом эпизоде и пытаться максимально рационально их решать когда мы владеем мячом. Когда мы сможем это переносить на каждую игру, тогда любому сопернику будет трудно. Сегодня ребята молодцы, очень содержательная вторая игра. Конечно не идеальная и близко, конечно, будут моменты, которые мы будем разбирать потому, что мы хотим стопроцентной надежности. В первую очередь у наших ворот. И ну, я надеюсь, что дальше будем только улучшать.

- Проанализируйте первый поединок. Я понимаю, что он, во-первых, был направлен на проверку резерва.

- Было два матча сегодня, наша основная идея была, что под конец сборов надо дать почти всем игрокам или 90 минут, или приближенно к 90 минутам. Распределение мы выбирали, конечно, учитывая ту информацию, которую получили за предыдущие недели, учитывая соперников, которые сегодня были.

Первая игра была обязательной, и она была не то, что не менее важной, а гораздо, по моему мнению, более важной с точки зрения информации немного другого характера. Потому что нам надо понимать, кто и что нам может предоставить в различных условиях. Нам надо понимать как игроки смогут друг друга страховать, как смогут игроки выходить на замену, на кого мы можем рассчитывать, кто готов. В любых обстоятельствах демонстрировать лучшую игру, а не смотреть какие соперники, какой состав и т.д. В футбол, как и жизнь, не является справедливым, потому что у каждого справедливость своя субъективная. И мы не можем останавливаться в своем развитии поиска, справедливости. Мы должны принимать ситуацию, как есть и показывать лучшую версию себя. И тогда, по моему мнению, это единственный путь, к личному развитию. Этот путь будет приближать каждого игрока ближе к их цели, играть, получать возможности, выигрывать конкуренцию и тому подобное.

- Сегодня классные голы забили, в частности, в поединке с "Карпатами". Забили классные голы дебютанты, речь о Йосефи, речь об Андриевском. В этом контексте вопрос: насколько интегрировались новички в команду? Насколько понимают ваши требования?

- Считаю, что подавляющее большинство новичков интегрировались очень хорошо в коллектив, не преимущественно, а все очень хорошо интегрировались в коллектив. Даже Андре, который недавно присоединился в коллектив. Я считаю, что те новички, которым посчастливилось пройти этот период без травм, что в игру они интегрируются достаточно быстро. И это, по моему мнению, благодаря тому, что наша группа, которая здесь была, уже прошла подобный путь и знает, куда направить навыки.

То есть уже создана такая среда, где мы не все начинаем сначала, а возможно, только для тех, кто присоединяется все новое и требования и интенсивность. Возможно и рутина ежедневная новая, но им гораздо легче интегрироваться потому, что она новая только для 4-5 человек, а другие уже направляют, подсказывают, помогают. Этот процесс интеграции априори должен быть и он намного быстрее, и мы видим это по их влиянию на игру. Так же я могу это сказать и о тех ребятах, у которых, возможно, были какие-то проблемы с адаптацией и интеграцией еще в первой половине.

Сейчас мы можем смотреть на определенных игроков, которые расцвели на этих сборах, и надо отдать им должное потому, что когда тебе трудно в первой половине сезона. Ты не получаешь столько игрового времени, сколько ожидаешь, когда, возможно, не удается то, что ты себе в голове рисуешь, или не удается соответствовать требованиям - очень легко сдаться. И это надо тоже отметить. Ребятам, которые прошли этот путь, хочу только пожелать, чтобы верили в себя и продолжали, и все будет хорошо, будет улучшаться и дальше.

- Немножко подытожить, насколько вы довольны сборами, насколько они удались, все ли удалось то, что вы там себе заметили, или есть что-то такое, что вот не удалось?

- Преимущественно на сборы могло повлиять две вещи: во-первых, погода, которая нам очень неплохо подыграла за эти недели и только один день нам надо было менять наши планы, а во-вторых, травмы, которые есть, к сожалению, они не являются критическими, они не являются серьезными. Но вы сами понимаете, когда на сборах 5 недель, если из них неделю или даже полторы пропустить, то можно где-то, частично, перекрестить то, что было предварительно. А с точки зрения планирования, у нас все, кроме одного дня, когда дождь, когда ливень был, все удалось сделать. С точки зрения задач, мы понимали, над чем надо работать глобально по итогам первой половины сезона. Но и здесь еженедельно и ежедневно возникали новые потребности. Мы адаптировались, делали достаточно много теории за это время, собраний индивидуальных, групповых, командных и анализировали эти вещи. Я считаю, что с пользой использовали возможность, которую предоставил президент - в очень хороших условиях провести эти сборы и сейчас возвращаться уже домой. Все соскучились, все очень хотят домой. Несмотря на погоду, несмотря на шикарные условия все хотят домой и хочу уже возвращаться как можно скорее к официальным матчам.

- Насколько команда готова к чемпионату по вашим тренерским ощущениям?

- Сегодня был определяющий день, в очередь, с точки зрения физической подготовки, насколько мы готовы выдержать. И мы видим, что, по моему мнению, когда у тебя 87 минута и игроки несутся, и выгрызают мячи и пытаются, все равно, держать соперника в тисках и загонять их и потом в какой-то момент не отдают мяч сопернику. А соперник уже не может выдержать эту интенсивность. Я считаю, что это хороший показатель физической готовности. Главное, чтобы выдерживали мышцы, суставы и так далее. С точки зрения игры, как я и говорил сегодня с самого начала, что по содержанию я очень доволен второй игрой, в первую очередь, которая была очень целостная. По моему мнению, ребята сегодня очень хотели на мажорной ноте завершить эти сборы.

- И напоследок, десять дней до возобновления чемпионата, на чем будет направлена работа в эти десять дней?

- Она будет продолжаться, такая же работа. Мы пользуемся определенными принципы планирования, которые не сильно меняют нашу работу на сборах, даем 2 тренировки и распределяем немного по другому нагрузки. Но, все равно, мы делим все на микроциклы. У нас каждый микроцикл направлен на то, чтобы улучшать как можно больше аспектов игры. Поэтому у нас сейчас такая же работа продолжается. Разве что ты немного холоднее будет. Но это хорошо потому, что матчи будут в таких же условиях. Сейчас будет несколько дней паузу. Сейчас будет путешествие снова не самое приятное. Затем будет время адаптироваться к погодным условиям новичкам, возможно им немного больше времени понадобится, посмотрим, надеюсь, что нет. Мы будем работать в плановом режиме. Сейчас приедем, несколько дней паузы и выходим на 1 соревновательный микроцикл этого года, - подытожил Ашур.