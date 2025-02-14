Вингер Вереса выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник "Вереса" Самуэль Нонго выбыл до конца сезона из-за серьезного повреждения, сообщает ТаТоТаке.

20-летний камерунец получил тяжелую травму в контрольном матче против македонского "Шкупи" (2:4).

Согласно данным источника, речь идет о разрыве крестообразных связок. И если диагноз подтвердится после повторного обследования на МРТ, футболиста ожидает операция.

В текущем сезоне Нонго провел четыре матча за "красно-белых" во всех турнирах, без результативных действий.