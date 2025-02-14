  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вингер Вереса выбыл до конца сезона из-за травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Вереса выбыл до конца сезона из-за травмы

Премьер-лига

Футболисту, скорее всего, придется лечь на операцию

Вингер Вереса выбыл до конца сезона из-за травмы

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Самуэль Нонго выбыл до конца сезона из-за серьезного повреждения, сообщает ТаТоТаке.

20-летний камерунец получил тяжелую травму в контрольном матче против македонского "Шкупи" (2:4).

Согласно данным источника, речь идет о разрыве крестообразных связок. И если диагноз подтвердится после повторного обследования на МРТ, футболиста ожидает операция.

В текущем сезоне Нонго провел четыре матча за "красно-белых" во всех турнирах, без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Трансфер Окона в Динамо: мама футболиста против переезда в Украину
yellow-arrow
Ашур: Мы понимали, над чем надо работать глобально по итогам первой половины сезона
yellow-arrow
"Оценка положительная". Бабич подвел итоги зимних сборов Черноморца
Верес (Ровно) Самуэль Нонго
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости