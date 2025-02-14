Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Вереса выбыл до конца сезона из-за травмы
Футболисту, скорее всего, придется лечь на операцию
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Самуэль Нонго выбыл до конца сезона из-за серьезного повреждения, сообщает ТаТоТаке.
20-летний камерунец получил тяжелую травму в контрольном матче против македонского "Шкупи" (2:4).
Согласно данным источника, речь идет о разрыве крестообразных связок. И если диагноз подтвердится после повторного обследования на МРТ, футболиста ожидает операция.
В текущем сезоне Нонго провел четыре матча за "красно-белых" во всех турнирах, без результативных действий.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рома играет вничью с Порту, победа Шахтера и возвращение Килиана Мбаппе. Главные новости за 13 февраля
- Сабо назвал футболистов Динамо, которые не могут помочь киевлянам решать серьезные задачи
- Каладзе - о словах Шевченко: Для меня неприемлемо вступать в полемику с человеком, который грустит
- Контрольный матч. Шахтер – РФШ 3:1. Уверенная победа с дебютным голом 18-летнего бразильца
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000