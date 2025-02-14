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Трансфер Окона в Динамо: мама футболиста против переезда в Украину

Премьер-лига

Защитник вряд ли окажется в киевском клубе

Трансфер Окона в Динамо: мама футболиста против переезда в Украину

Фото - Динамо

Новина українською

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что переход центрального защитника Име Окона в киевское "Динамо" маловероятен.

"Всех интересует вопрос Окона. По свежей информации, за час до записи уточнял об этом вопросе. По состоянию на сейчас вероятность того, что Окона в "Динамо" не будет, выше, чем вероятность того, что он будет.

Есть нюансы по личным условиям футболиста и есть огромные нюансы по общению с его семьей. Насколько я знаю, мама упирается и не хочет отпускать сыночка из Южной Африки именно конкретно в Украину. Это, в принципе, логично", - сказал журналист.

Напомним, что футболист из ЮАР находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи".

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Динамо (Киев) ТаТоТаке Михаил Спиваковский Име Окон
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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