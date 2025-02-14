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Трансфер Окона в Динамо: мама футболиста против переезда в Украину
Защитник вряд ли окажется в киевском клубе
Фото - Динамо
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что переход центрального защитника Име Окона в киевское "Динамо" маловероятен.
"Всех интересует вопрос Окона. По свежей информации, за час до записи уточнял об этом вопросе. По состоянию на сейчас вероятность того, что Окона в "Динамо" не будет, выше, чем вероятность того, что он будет.
Есть нюансы по личным условиям футболиста и есть огромные нюансы по общению с его семьей. Насколько я знаю, мама упирается и не хочет отпускать сыночка из Южной Африки именно конкретно в Украину. Это, в принципе, логично", - сказал журналист.
Напомним, что футболист из ЮАР находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи".
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