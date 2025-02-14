ЛНЗ заинтересован в аренде Брагару. Известен ответ Динамо

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук действительно хотел видеть в своей команде вингера "Динамо" Максима Брагару.

Однако, как сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский со ссылкой на руководство киевского клуба, футболист остается в составе "бело-синих".

"Слышали мы о том, что ЛНЗ якобы заинтересован. Я уточнил, что и главный тренер Роман Григорчук, и это логично, и спортивный директор Евгений Тарасенко были заинтересованы в аренде. Но в руководстве "Динамо" мне подтвердили, что Брагару остается у Шовковского на весеннюю часть этого чемпионата", - рассказал Спиваковский.

Напомним, Брагару перешел в "Динамо" из "Черноморца" летом 2024 года. В текущем сезоне Максим провел 19 матчей за киевлян и отличился одним забитым мячом.