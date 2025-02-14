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ЛНЗ заинтересован в аренде Брагару. Известен ответ Динамо

Премьер-лига

Роман Григорчук хотел видеть в своей команде вингера

ЛНЗ заинтересован в аренде Брагару. Известен ответ Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук действительно хотел видеть в своей команде вингера "Динамо" Максима Брагару.

Однако, как сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский со ссылкой на руководство киевского клуба, футболист остается в составе "бело-синих".

"Слышали мы о том, что ЛНЗ якобы заинтересован. Я уточнил, что и главный тренер Роман Григорчук, и это логично, и спортивный директор Евгений Тарасенко были заинтересованы в аренде. Но в руководстве "Динамо" мне подтвердили, что Брагару остается у Шовковского на весеннюю часть этого чемпионата", - рассказал Спиваковский.

Напомним, Брагару перешел в "Динамо" из "Черноморца" летом 2024 года. В текущем сезоне Максим провел 19 матчей за киевлян и отличился одним забитым мячом.

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Динамо (Киев) ТаТоТаке Михаил Спиваковский Максим Брагару
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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