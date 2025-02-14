В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. СМИ назвали сумму

"Динамо" установило клаусулу на флангового защитника Константина Вивчаренко в размере 20 миллионов евро. Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке. Напомним, на этой неделе футболист подписал новый контракт с киевским клубом - до лета 2028 года.

Также по информации журналиста, к игроку был интерес со стороны клубов Примеры.