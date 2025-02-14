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В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. СМИ назвали сумму
Накануне защитник продлил соглашение с клубом
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" установило клаусулу на флангового защитника Константина Вивчаренко в размере 20 миллионов евро. Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке. Напомним, на этой неделе футболист подписал новый контракт с киевским клубом - до лета 2028 года.
Также по информации журналиста, к игроку был интерес со стороны клубов Примеры.
"Из того, что знаю я, Вивчаренко интересовались в Примере. Или, возможно, его кто-нибудь в Примере эффективно рекомендовал и предлагал. И там действительно был ряд клубов, которые хотели так сделать.
Еще одна интересная деталь, подтверждающая, что на Вивчаренко есть определенный акцент в "Динамо". Это сумма клаусулы в его новом контракте, по моей информации, это 20 миллионов евро", - заявил журналист.
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