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В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. СМИ назвали сумму

Премьер-лига

Накануне защитник продлил соглашение с клубом

В новом контракте Вивчаренко с Динамо есть клаусула. СМИ назвали сумму

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" установило клаусулу на флангового защитника Константина Вивчаренко в размере 20 миллионов евро. Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке. Напомним, на этой неделе футболист подписал новый контракт с киевским клубом - до лета 2028 года.

Также по информации журналиста, к игроку был интерес со стороны клубов Примеры.

"Из того, что знаю я, Вивчаренко интересовались в Примере. Или, возможно, его кто-нибудь в Примере эффективно рекомендовал и предлагал. И там действительно был ряд клубов, которые хотели так сделать.

Еще одна интересная деталь, подтверждающая, что на Вивчаренко есть определенный акцент в "Динамо". Это сумма клаусулы в его новом контракте, по моей информации, это 20 миллионов евро", - заявил журналист.

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Динамо (Киев) ТаТоТаке Михаил Спиваковский Константин Вивчаренко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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