"Надеюсь, это только начало". Элиас прокомментировал дебютный гол за Шахтер

Новичок "Шахтера", бразильский нападающий Кауан Элиас поделился впечатлениями от своего первого матча и гола за "горняков" в спарринге с РФШ (3:1).

- Элиас, состоялся твой первый матч за "Шахтер", хоть пока и неофициальный. Но мы тебя поздравляем с определенным дебютом! Поделись своими ощущениями, как все прошло?

- Счастлив сыграть свой первый матч, несмотря на товарищеский статус встречи. Конечно, был очень рад дебютировать за новый клуб, а также отличиться забитым мячом. Надеюсь, это только начало моей помощи команде - как в официальных противостояниях, так и в любых турнирах, которые нас ждут. Надеюсь, это только первый шаг к новым достижениям и победам.

- Что касается твоего первого гола, то давай его вспомним, опиши тот эпизод.

- Если вспоминать, как происходил непосредственно гол, то очень много работы выполнил Марьян - хорошо вырезал передачу, а я сделал то, что хорошо умею, - оказался в нужном месте в нужное время, на ближней штанге, и сумел отправить мяч в сетку ворот.

- Ты недавно присоединился к команде. Расскажи, как проходит твоя адаптация в коллективе?

- Все прекрасно - меня хорошо приняли бразильцы, украинцы и представители других наций. В целом процесс адаптации происходит довольно неплохо, опять-таки благодаря моим товарищам по команде. Я надеюсь, что как можно скорее сумею влиться и начать приносить команде пользу.

- Насколько уже сейчас тебе понятны футбольные требования тренера?

- Что я точно могу сделать, то выводы, что Мистер пропагандирует атакующий стиль футбола, также старается задействовать как длинные, так и короткие выходы из обороны. И это в целом подходит моему стилю игры. Я - форвард, который любит атаковать из глубины, поэтому уверен, что тот стиль игры, которому мы следуем, является достаточно удобным для меня и мне будет интересно выступать.

- Успели ли уже другие бразильцы "Шахтера" поделиться с тобой какими-то секретами относительно украинского футбола?

- Нет, секретов еще не рассказали, но поделились всеми нюансами, какими-то ценными наработками, советами. Безусловно, это также очень полезно, чтобы как можно быстрее адаптироваться к достаточно непривычному для меня футбольному стилю. Уверен, что в процессе работы буду получать ценные знания, - рассказал Элиас.