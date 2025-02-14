Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Надеюсь, это только начало". Элиас прокомментировал дебютный гол за Шахтер
Бразильский нападающий отличился в товарищеском матче с РФШ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Новичок "Шахтера", бразильский нападающий Кауан Элиас поделился впечатлениями от своего первого матча и гола за "горняков" в спарринге с РФШ (3:1).
- Элиас, состоялся твой первый матч за "Шахтер", хоть пока и неофициальный. Но мы тебя поздравляем с определенным дебютом! Поделись своими ощущениями, как все прошло?
- Счастлив сыграть свой первый матч, несмотря на товарищеский статус встречи. Конечно, был очень рад дебютировать за новый клуб, а также отличиться забитым мячом. Надеюсь, это только начало моей помощи команде - как в официальных противостояниях, так и в любых турнирах, которые нас ждут. Надеюсь, это только первый шаг к новым достижениям и победам.
- Что касается твоего первого гола, то давай его вспомним, опиши тот эпизод.
- Если вспоминать, как происходил непосредственно гол, то очень много работы выполнил Марьян - хорошо вырезал передачу, а я сделал то, что хорошо умею, - оказался в нужном месте в нужное время, на ближней штанге, и сумел отправить мяч в сетку ворот.
- Ты недавно присоединился к команде. Расскажи, как проходит твоя адаптация в коллективе?
- Все прекрасно - меня хорошо приняли бразильцы, украинцы и представители других наций. В целом процесс адаптации происходит довольно неплохо, опять-таки благодаря моим товарищам по команде. Я надеюсь, что как можно скорее сумею влиться и начать приносить команде пользу.
- Насколько уже сейчас тебе понятны футбольные требования тренера?
- Что я точно могу сделать, то выводы, что Мистер пропагандирует атакующий стиль футбола, также старается задействовать как длинные, так и короткие выходы из обороны. И это в целом подходит моему стилю игры. Я - форвард, который любит атаковать из глубины, поэтому уверен, что тот стиль игры, которому мы следуем, является достаточно удобным для меня и мне будет интересно выступать.
- Успели ли уже другие бразильцы "Шахтера" поделиться с тобой какими-то секретами относительно украинского футбола?
- Нет, секретов еще не рассказали, но поделились всеми нюансами, какими-то ценными наработками, советами. Безусловно, это также очень полезно, чтобы как можно быстрее адаптироваться к достаточно непривычному для меня футбольному стилю. Уверен, что в процессе работы буду получать ценные знания, - рассказал Элиас.
Популярное сейчас
- Рома играет вничью с Порту, победа Шахтера и возвращение Килиана Мбаппе. Главные новости за 13 февраля
- Сабо назвал футболистов Динамо, которые не могут помочь киевлянам решать серьезные задачи
- Известны оценки Довбика за матч против Порту в рамках 1/16 финала Лиги Европы
- Контрольный матч. Шахтер – РФШ 3:1. Уверенная победа с дебютным голом 18-летнего бразильца
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола