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Левый Берег – Колхети-1913. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Левый Берег – Колхети-1913. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" проведет очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником "аистов" станет грузинский клуб - "Колхети-1913".
Товарищеская игра начнется в 14:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Левого Берега".
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Напомним, ранее "Левый Берег" обыграл болгарскую "Фратрию" (3:0), уступил грузинскому "Самгурали" (1:2), а также сыграл вничью с узбекистанским клубом "Кызылкум" (1:1).
Товарищеский матч
14.02.2025
"Левый Берег" 14:00 "Колхети-1913"
Трансляция - YouTube-канал "Левого Берега"
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