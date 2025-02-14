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Левый Берег – Колхети-1913. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Левый Берег – Колхети-1913. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Левый Берег – Колхети-1913. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

"Левый Берег" проведет очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции. Соперником "аистов" станет грузинский клуб - "Колхети-1913".

Товарищеская игра начнется в 14:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Левого Берега".

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Напомним, ранее "Левый Берег" обыграл болгарскую "Фратрию" (3:0), уступил грузинскому "Самгурали" (1:2), а также сыграл вничью с узбекистанским клубом "Кызылкум" (1:1).

Товарищеский матч
14.02.2025
"Левый Берег" 14:00 "Колхети-1913"
Трансляция - YouTube-канал "Левого Берега"

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Колхети (Грузия) Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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