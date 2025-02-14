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В Карпатах рассказали, почему Маркевич ушел из клуба
Не совпали взгляды на развитие клуба
Фото: fckarpaty.org
Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол рассказал, что Мирон Маркевич покинул "львов" из-за разногласий с руководством "зелено-белых" касательно развития клуба.
– Говорят, что Мирон Богданович хотел здесь и сейчас. А система построения клуба, о которой думает владелец клуба – это планомерная история. Есть ли в этих словах правда?
– Это один из ключевых моментов, где, на мой взгляд, не было синергии между тем как президент видел развитие клуба, и тем, как Мирон Богданович видел в ближайшее время.
Я Мирона Богдановича очень понимаю и очень его уважаю, потому что у нас был определенный период времени, когда мы работали вместе в "Днепре", и было очень много разных ситуаций.
И это уважение базируется не просто на каком-нибудь пиетете и ныне истории или на том, что я с ним прожил вместе. Я был во многих ситуациях, видел, как он принимал решение, видел, как ему было тяжело, и очень уважаю его за это, – сказал Русол.
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