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Не в Петровом. Стало известно, где состоится матч Ингулец - Полесье
Петровский клуб еще не уладил свои проблемы со стадионом
Фото: ФК Полісся
Матч 18-го тура УПЛ "Ингулец" - "Полесье" пройдет в Житомире, сообщает пресс-служба житомирского клуба.
Поскольку команда Василия Кобина еще не уладила свои проблемы со стадионом в Петрово, аутсайдер УПЛ будет продолжать играть на выезде.
Матч "Ингулец"- "Полесье" состоится в субботу, 22 февраля. Начало поединка в 15:30.
К слову, "Ингулец" занимает последнеее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков. "Полесье" идет на 5-й строчке, набрав 27 пунктов.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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