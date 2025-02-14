Не в Петровом. Стало известно, где состоится матч Ингулец - Полесье

Матч 18-го тура УПЛ "Ингулец" - "Полесье" пройдет в Житомире, сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Поскольку команда Василия Кобина еще не уладила свои проблемы со стадионом в Петрово, аутсайдер УПЛ будет продолжать играть на выезде.

Матч "Ингулец"- "Полесье" состоится в субботу, 22 февраля. Начало поединка в 15:30.

К слову, "Ингулец" занимает последнеее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков. "Полесье" идет на 5-й строчке, набрав 27 пунктов.