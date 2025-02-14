Бабич - о новичках Черноморца: Это два настоящих профессионала

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич оценил двух зимних новичков команды Эмиля Мустафаева и Дениса Безбородько, а также отметил необходимость подписания левого защитника.

- Пока что в "Черноморце" лишь два официальных новичка: Мустафаев и Безбородько. Насколько они уже вошли в коллектив, прониклись его философией?

- Это два настоящих профессионала. После их приезда на сбор мы с ними пообщались, ребята меня услышали. Денис Безбородько по характеру лидер, нам таких исполнителей не хватало. Эмиль Мустафаев очень креативный игрок, думаю все это знают. Их надо было лишь привести в оптимальное функциональное состояние, что мы и сделали. Уверен, оба футболиста нам помогут.

- На позиции левого защитника мы также, видимо, увидим новичка?

- Надеюсь, что мы его подпишем. Нам нужен "левоногий" игрок в оборону. Искали такого еще летом, но тогда не хватило времени. Он хорошо играет как в защите, так и в атаке, - сказал Бабич.