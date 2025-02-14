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Бабич - о новичках Черноморца: Это два настоящих профессионала

Премьер-лига

Александр Бабич высказался о Безбородько и Мустафаеве

Бабич - о новичках Черноморца: Это два настоящих профессионала

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич оценил двух зимних новичков команды Эмиля Мустафаева и Дениса Безбородько, а также отметил необходимость подписания левого защитника.

- Пока что в "Черноморце" лишь два официальных новичка: Мустафаев и Безбородько. Насколько они уже вошли в коллектив, прониклись его философией?

- Это два настоящих профессионала. После их приезда на сбор мы с ними пообщались, ребята меня услышали. Денис Безбородько по характеру лидер, нам таких исполнителей не хватало. Эмиль Мустафаев очень креативный игрок, думаю все это знают. Их надо было лишь привести в оптимальное функциональное состояние, что мы и сделали. Уверен, оба футболиста нам помогут.

- На позиции левого защитника мы также, видимо, увидим новичка?

- Надеюсь, что мы его подпишем. Нам нужен "левоногий" игрок в оборону. Искали такого еще летом, но тогда не хватило времени. Он хорошо играет как в защите, так и в атаке, - сказал Бабич.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
14.02.2025 в 15:10
главная проблема в ЧО --БАБИЧ-убирайте и всё наладится
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
14.02.2025 в 15:10
главная проблема в ЧО --БАБИЧ-убирайте и всё наладится
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vlotko (Броди)
14.02.2025 в 15:35
Дурниця, там не в тренерах діло. Скільки їх за останній час пройшло, а результату як не було, так і нема. Коли прийшов Григорчук, всі рахували його панацеєю від всіх негараздів, а що вийшло?
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ODESSIT_83 (Одесса)
14.02.2025 в 14:24
Бабич - тренер года...
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