"Недоволен только одной частью". Пушич высказался о победе над РФШ в контрольном матче

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич дал свою оценку контрольному матчу с РФШ (3:1).

- Мистер, поздравляем с победой! После каждого матча вы анализируете игру. Так что, не изменяя традиции, проанализируйте этот спарринг "Шахтера".

- В целом, считаю, мы хорошо провели оба тайма. Конечно, играем разными командами, пробуем ставить определенных исполнителей на другие позиции. Мне понравилось то, что я увидел, особенно по нашему отношению, энергии, дисциплине во время игры - это было довольно неплохо. Думаю, мы могли забить больше голов, ведь создаем много шансов, но, ладно, я могу с этим жить, потому что мы были близки к голу много раз. И, по моему мнению, в обоих таймах мы показали великолепный футбол. Я недоволен только одной частью - голом на последних секундах, такого не должно быть. Но такое случается, мы из этого также можем извлечь урок. В целом это была очень хорошая тренировка для всех моих игроков. И я по большей части доволен тем, что увидел в этом спарринге.

- Несмотря на то, что это неофициальный матч, однако у двух новичков состоялся в определенной степени дебют. Что вы можете сказать о действиях Кауана Элиаса и Диего Арройо?

- Они провели с нами две тренировки, и это их первая игра. У ребят, конечно, много впечатлений после переезда с другого континента, им нужно привыкнуть ко всему: новым партнерам по команде, новому тренеру и новому стилю игры, интенсивности тренировок. Было приятно впервые видеть их в футболках "Шахтера". Думаю, они достойно сыграли. Конечно, я очень обрадовался за Элиаса - он забил великолепный гол, показал свои способности. Было приятно увидеть их в игре. Безусловно, как все молодые игроки, они будут совершенствоваться, делать следующие шаги. Им нужно определенное время, однако было приятно видеть их на поле.

- В первом тайме вынужденно покинул поле Педриньо. Серьезно ли он травмировался?

- Еще не знаю, посмотрим. К сожалению, он почувствовал дискомфорт в мышцах, поэтому детали узнаем позже. Надеюсь, это ненадолго.

- А чем обусловлено отсутствие Крыськива?

- У Крыськива повышенная температура, поэтому он, наверное, будет отсутствовать два-три дня. Ничего особенного, просто грипп. И, как я уже сказал, вероятно, через два-три дня он вернется на поле.

- Марьян Швед во втором спарринге подряд отмечается забитыми мячами, а теперь на его счету еще и ассист. Получит ли этот игрок в официальных матчах во время второй части сезона больше игровых минут?

- Это зависит от него. У него сейчас все хорошо, и от него зависит то, как он проявит себя и будет бороться за это место. Посмотрим, как будет дальше. Я счастлив видеть, что он создает возможности и забивает голы, имеет влияние на игру - это то, чего я ожидаю от вингеров. Он должен держать этот уровень.

- Какой дальнейший план спаррингов команды?

- Сейчас несколько сложно это планировать, ведь не так много команд осталось здесь, чтобы играть товарищеские матчи, поэтому должны адаптироваться к ситуации. Наверное, попробуем провести еще два спарринга, чтобы быть готовыми к чемпионату, - резюмировал Пушич.