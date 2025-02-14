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Экс-вратаря Шахтера не будет в Ворскле. Что повлияло на решение клуба?

Премьер-лига
Обновлено

Известна причина такого решения

Экс-вратаря Шахтера не будет в Ворскле. Что повлияло на решение клуба?

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Ворскла" пригласила и просмотрела на турецких сборах 32-летнего вратаря Алексея Шевченко.

Как сообщает ТаТоТаке, тренерский штаб полтавского клуба принял решение не подписывать опытного голкипера. Причиной стал более быстрый, чем ожидалось, процесс восстановления основного вратаря команды Павла Исенко после травмы.

Таким образом, Шевченко продолжает оставаться свободным агентом. Последним клубом футболиста был польский "Сосновец". Он также выступал за "Шахтер", запорожский "Металлург", "Зарю", "Черноморец", "Карпаты" и ряд других клубов.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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