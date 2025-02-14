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Колос сыграл вничью с лидером Второй лиги Румынии

Премьер-лига

Команды не реализовали свои моменты

Колос сыграл вничью с лидером Второй лиги Румынии

Фото: ФК Колос

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"Колос" провел первый из двух запланированных на сегодня контрольных поединков на турецком сборе. Соперниками команды Александра Поздеева был ФК "Чиксереда", который лидирует в Первой лиге чемпионата Румынии.

В стартовой половине игры ковалевцы сумели забить в ворота румын, но арбитры зафиксировали офсайд. В итоге матч завершился вничью 0:0.

Сегодня "Колос" проведет еще один спарринг. В соперниках будет команда "Телави" из Грузии. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч
14.02.2025
"Колос" - "Чиксереда" 0:0

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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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