Колос сыграл вничью с лидером Второй лиги Румынии

"Колос" провел первый из двух запланированных на сегодня контрольных поединков на турецком сборе. Соперниками команды Александра Поздеева был ФК "Чиксереда", который лидирует в Первой лиге чемпионата Румынии.

В стартовой половине игры ковалевцы сумели забить в ворота румын, но арбитры зафиксировали офсайд. В итоге матч завершился вничью 0:0.

Сегодня "Колос" проведет еще один спарринг. В соперниках будет команда "Телави" из Грузии. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч

14.02.2025

"Колос" - "Чиксереда" 0:0