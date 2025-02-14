  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Может играть в Бундеслиги. Немецкий клуб интересуется форвардом Руха
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Может играть в Бундеслиги. Немецкий клуб интересуется форвардом Руха

Премьер-лига
Обновлено

Кайзерслаутерн интересуется Карабиным

Может играть в Бундеслиги. Немецкий клуб интересуется форвардом Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин заинтересовал немецкий клуб "Кайзерслаутерн", который сейчас играет в Бундеслиге 2, сообщает ТаТоТаке.

Особых подробностей источник не дает, однако сообщает, что летом немецкий клуб попробует побороться за 22-летнего игрока.

В текущем сезоне нападающий провел за "Рух" 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

"Кайзерслаутерн" сейчас идет на 3-м месте в Бундеслиге 1 и реально претендует на возвращение в элиту немецкого футбола.

Клуб 4 раза в своей становился чемпионом Германии, правда последний раз это было в 1998 году.

По теме
yellow-arrow
Егор Твердохлеб: Все в клубе ожидают возвращения УПЛ
yellow-arrow
Верес в заключительном спарринге на сборах проиграл чемпиону Латвии
yellow-arrow
ЛНЗ ищет усиление на две позиции на левый фланг
Кайзерслаутерн (Германия) Рух (Львов) Ярослав Карабин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости