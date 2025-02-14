Может играть в Бундеслиги. Немецкий клуб интересуется форвардом Руха

Нападающий " Руха " Ярослав Карабин заинтересовал немецкий клуб "Кайзерслаутерн", который сейчас играет в Бундеслиге 2, сообщает ТаТоТаке.

Особых подробностей источник не дает, однако сообщает, что летом немецкий клуб попробует побороться за 22-летнего игрока.

В текущем сезоне нападающий провел за "Рух" 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

"Кайзерслаутерн" сейчас идет на 3-м месте в Бундеслиге 1 и реально претендует на возвращение в элиту немецкого футбола.

Клуб 4 раза в своей становился чемпионом Германии, правда последний раз это было в 1998 году.