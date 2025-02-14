  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ ищет усиление на две позиции на левый фланг
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ ищет усиление на две позиции на левый фланг

Премьер-лига

Левого защитника и левого вингера

ЛНЗ ищет усиление на две позиции на левый фланг

instagram.com/fclnz

Новина українською

ЛНЗ в нынешнее зимнее трансферное окно планирует усилить еще как минимум две позиции, причем обе – на левый фланг.

Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб планирует подписать левого защитника и левого вингера.

На позицию левого защитника в команде уже довольно долгое время находится на просмотре опытный защитник Виктор Корниенко, но контракт с ним еще не подписан.

Ну и на позицию левого вингера тренерский штаб ищет игрока, который бы составлял конкуренцию Эйнелу Суарешу.

Также отмечается, что у ЛНЗ есть неплохой трансферный бюджет, который позволяет подписывать не только свободных агентов, но и платить за игроков.

Напомним, что ЛНЗ недавно принял опытный украинский тренер Роман Григорчук. По итогам осенней части сезона команда идет на 10-м месте в таблице, имея в активе 19 очков.

По теме
yellow-arrow
Егор Твердохлеб: Все в клубе ожидают возвращения УПЛ
yellow-arrow
Верес в заключительном спарринге на сборах проиграл чемпиону Латвии
yellow-arrow
Судаков возглавил рейтинг самых дорогих футболистов среди полузащитников мира не из топ-5 лиг Европы
ЛНЗ (Черкассы) Виктор Корниенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости