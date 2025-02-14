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ЛНЗ ищет усиление на две позиции на левый фланг
Левого защитника и левого вингера
instagram.com/fclnz
Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб планирует подписать левого защитника и левого вингера.
На позицию левого защитника в команде уже довольно долгое время находится на просмотре опытный защитник Виктор Корниенко, но контракт с ним еще не подписан.
Ну и на позицию левого вингера тренерский штаб ищет игрока, который бы составлял конкуренцию Эйнелу Суарешу.
Также отмечается, что у ЛНЗ есть неплохой трансферный бюджет, который позволяет подписывать не только свободных агентов, но и платить за игроков.
Напомним, что ЛНЗ недавно принял опытный украинский тренер Роман Григорчук. По итогам осенней части сезона команда идет на 10-м месте в таблице, имея в активе 19 очков.
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