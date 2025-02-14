ЛНЗ ищет усиление на две позиции на левый фланг

ЛНЗ в нынешнее зимнее трансферное окно планирует усилить еще как минимум две позиции, причем обе – на левый фланг.

Как сообщает ТаТоТаке, черкасский клуб планирует подписать левого защитника и левого вингера.

На позицию левого защитника в команде уже довольно долгое время находится на просмотре опытный защитник Виктор Корниенко, но контракт с ним еще не подписан.

Ну и на позицию левого вингера тренерский штаб ищет игрока, который бы составлял конкуренцию Эйнелу Суарешу.

Также отмечается, что у ЛНЗ есть неплохой трансферный бюджет, который позволяет подписывать не только свободных агентов, но и платить за игроков.

Напомним, что ЛНЗ недавно принял опытный украинский тренер Роман Григорчук. По итогам осенней части сезона команда идет на 10-м месте в таблице, имея в активе 19 очков.