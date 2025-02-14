Бабич рассказал, почему Черноморец не доиграл матч с Дилой

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал, почему в спарринге с грузинской "Дилой" команды сыграли только первый тайм (1:1), а второй решили не проводить.

"Нам было очень важно сыграть этот матч. Мы знали о хорошем уровне нашего соперника. В первом тайме многое у нас получалось: забили гол, создали еще несколько опасных моментов. Но на 42 минуте "обрезались" возле своей штрафной, пропустили мяч. Соперник весь тайм очень агрессивно играл против нас. Считаю, что в этом вина и арбитра, который немного выпустил игру из рук. Мы хотели доигрывать матч, но "Дила" решила поступить по-другому.

Несмотря на такое течение событий, 45 минут прошли с пользой для нашей команды. Ребята хорошо действовали в переходной фазе, на выходе из обороны – это то, что мы отрабатывали на тренировках. Многое удавалось. Лишь чрезмерная нервозность грузинской команды несколько портила общее впечатление от спарринга. Вместо второго тайма и Черноморец, и Дела провели двусторонки. В общем, наши футболисты выполнили необходимый объем нагрузок. Где-то в среднем по 11 км набегали. Самое важное, что обошлось без травм", - сказал Бабич.