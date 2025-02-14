"Кто еще в УПЛ готов платить ему такую зарплату?" - журналист назвал оклад Шведа в Шахтере

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал, какую зарплату получает в " Шахтере " Марьян Швед.

"Швед приехал в "Шахтер" не из УПЛ, а из бельгийского "Мехелена". По моим данным, зарплата игрока составляет 600 тысяч евро в год, то есть 50 тысяч в месяц.

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Если говорить об аренде – кто сейчас будет готов из клубов УПЛ платить игроку такую зарплату, хотя бы 50:50 с "Шахтером", - сказал Спиваковский.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский вингер принял участие в четырех поединках дончан во всех турнирах, проведя на поле всего 95 минут.