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"Кто еще в УПЛ готов платить ему такую зарплату?" - журналист назвал оклад Шведа в Шахтере
Хотя бы половину?
shakhtar.com
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал, какую зарплату получает в "
"Швед приехал в "Шахтер" не из УПЛ, а из бельгийского "Мехелена". По моим данным, зарплата игрока составляет 600 тысяч евро в год, то есть 50 тысяч в месяц.
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Если говорить об аренде – кто сейчас будет готов из клубов УПЛ платить игроку такую зарплату, хотя бы 50:50 с "Шахтером", - сказал Спиваковский.
Отметим, что в нынешнем сезоне украинский вингер принял участие в четырех поединках дончан во всех турнирах, проведя на поле всего 95 минут.
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