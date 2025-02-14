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Судаков возглавил рейтинг самых дорогих футболистов среди полузащитников мира не из топ-5 лиг Европы
Список состоит из игроков до 23 лет
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Атакующий хавбек донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков является самым дорогим полузащитником среди футболистов в возрасте до 23 лет не из топ-5 лиг Европы. Соответствующий рейтинг опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES).
Оценочная стоимость 22-летнего Судакова составляет почти 50 миллионов евро (49,5 миллионов). Добавим, что его действующий контракт с "горняками" действует до конца 2028 года.
Top estimated transfer values, U2⃣3⃣ non-big-5 league attack-oriented midfielders ☺️— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 14, 2025
???? #GeorgiySudakov ???????? €49.5 (#Transfermarkt €32m)
???? #MalikTillman ???????? €46.1m (#TM €30m)
???? #KennethTaylor ???????? €31.9m (#TM €16m)#Milambo ???????? #Paez ???????? #Gloukh ???????? #Engels ???????? #Baturina ????????… pic.twitter.com/5qomQ0QAkY
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Напомним, что в текущем сезоне Георгий Судаков забил 10 голов и отдал три результативные передачи в 25 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
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