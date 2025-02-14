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Верес в заключительном спарринге на сборах проиграл чемпиону Латвии
Ровенчане минимально уступили РФШ
nkveres.com
В пятницу, 14 февраля, "
Первый тайм получился не очень интересным, а вот после перерыва игра оживилась. Латвийцы в конце часа игры после навеса с фланга и удара головой. Были 2-3 момента и у ровенчан, которые впрочем, не были реализованы.
В концовке у РФШ даже был удален игрок (с правом замены), а Владислав Шарай даже забил, правда, из офсайда.
В итоге, 0:1, минимальное поражение "Вереса".
"Верес" - РФШ (Рига, Латвия) 0:1
Гол: Лизуновс (60)
Удаление: Силла (80)
"Верес": Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко (Чечер, 69), Шевченко (Смеян, 76), Кучеров (Клец, 69), Харатин, Шарай, Дахновский (игрок на просмотре, 61), Годя, Гайдучик
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