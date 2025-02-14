Верес в заключительном спарринге на сборах проиграл чемпиону Латвии

В пятницу, 14 февраля, " Верес " провел свой заключительный спарринг на сборах в Турции. Соперником украинской команды был чемпиона Латвии РФШ.

Первый тайм получился не очень интересным, а вот после перерыва игра оживилась. Латвийцы в конце часа игры после навеса с фланга и удара головой. Были 2-3 момента и у ровенчан, которые впрочем, не были реализованы.

В концовке у РФШ даже был удален игрок (с правом замены), а Владислав Шарай даже забил, правда, из офсайда.

В итоге, 0:1, минимальное поражение "Вереса".

"Верес" - РФШ (Рига, Латвия) 0:1

Гол: Лизуновс (60)

Удаление: Силла (80)

"Верес": Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко (Чечер, 69), Шевченко (Смеян, 76), Кучеров (Клец, 69), Харатин, Шарай, Дахновский (игрок на просмотре, 61), Годя, Гайдучик