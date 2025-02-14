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Егор Твердохлеб: Все в клубе ожидают возвращения УПЛ

Премьер-лига

Лучший бомбардир команды прокомментировал результаты сборов

Егор Твердохлеб: Все в клубе ожидают возвращения УПЛ

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник криворожского "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал ничейный результат с норвежским "Согндалем" (2:2) в заключительном контрольном матче во время тренировочных сборов команды в Испании.

"К сожалению, мы не сумели победить в последнем матче сборов. Немного недовольны результатом, хотя мы играли довольно неплохо. Есть много положительных моментов, из которых мы можем что-то вынести для себя. Нам необходимо поработать над реализацией моментов. Это то, что мы делаем на каждой тренировке и будем делать в дальнейшем. Я надеюсь, что в чемпионате мы сможем реабилитироваться за подобные моменты и будем забивать больше голов".

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"Как я оценил испанские зимние сборы? Мы довольны сборами. Самое главное, что все прошли эти сборы без травм. Все прошло плодотворно и позитивно. Мы все в ожидании возобновления УПЛ", — добавил Твердохлеб.

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Напомним, что после первой части чемпионата Украины "Кривбасс" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

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Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Андрей Журба
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