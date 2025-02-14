Егор Твердохлеб: Все в клубе ожидают возвращения УПЛ

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал ничейный результат с норвежским "Согндалем" (2:2) в заключительном контрольном матче во время тренировочных сборов команды в Испании.

"К сожалению, мы не сумели победить в последнем матче сборов. Немного недовольны результатом, хотя мы играли довольно неплохо. Есть много положительных моментов, из которых мы можем что-то вынести для себя. Нам необходимо поработать над реализацией моментов. Это то, что мы делаем на каждой тренировке и будем делать в дальнейшем. Я надеюсь, что в чемпионате мы сможем реабилитироваться за подобные моменты и будем забивать больше голов".