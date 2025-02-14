О зарплате и не только. Французский новичок Александрии рассказал о своем переезде в Украину

Французский новичок " Александрии " Тео Ндика рассказал о своем переезде в Украину.

– Как твои дела? Как тебе Украина?

– У меня все хорошо, спасибо. Я присоединился к команде на тренировочном сборе в Турции, поэтому в Украине еще не был. Был один раз, может, 5-6 лет назад, когда играл в Юношеской Лиге чемпионов против "Шахтера", но я мало что помню о стране, потому что приезжал туда просто поиграть.

– В Украине сейчас идет война и многие игроки отказываются сюда ехать. Почему ты решил перейти в "Александрию"? Не боишься ли ты войны?

– Я решил присоединиться к "Александрии" по нескольким причинам: я хотел найти клуб с философией игры, которая мне подходит, мне очень нравится, как играет команда, также, я хотел быть в команде, которая играет в верхней части таблицы, которая стремится завоевать титулы и иметь шанс сыграть в еврокубках. Но прежде всего, я хотел снова наслаждаться игрой в командный футбол! Я много обсуждал ситуацию с клубами, а также с друзьями, которые играют в Украине, и все меня успокаивали.

– Что говорят во Франции о войне в Украине?

– Во Франции мы очень расстроены войной в Украине, но не только войной в Украине, мы думаем обо всех странах в подобной ситуации, мы просто хотим, чтобы это все закончилось и чтобы все могли жить в мире!

– Какую зарплату тебе предложили в "Александрии"? Больше ли она, чем в предыдущей команде?

– В "Александрии" мне предложили зарплату, которая позволяет содержать себя и свою семью, а это самое главное.