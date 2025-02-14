Все голы после стандартов. Левый Берег в Турции проиграл грузинам

В пятницу, 14 февраля, "Левый Берег" сыграл свой четвертый спарринг на сборах в Турции. Соперником киевлян был грузинский клуб "Колхети-1913".

ЛБ открыл счет на 37-й минуте – отметился Валерий Самар, который точно пробил головой после штрафного в исполнении Сергея Косовского.

Однако в компенсированное до первого тайма время грузины отыгрались – также после стандарта. А в дебюте второй половины встречи "Колхети-1913" забил победный мяч, разыграв угловой.

Следующий спарринг "Левый Берег" проведет уже завтра, 15 февраля - киевская команда встретится с молдавским "Шерифом".

"Левый Берег" – "Колхети-1913" 1:2

Голы: Самар (35) – (45+2), (48)

"Левый Берег": Караващенко (Механив, 67) - ИНП, Самар (Семенов, 57), Банада, Соколов - Косовский (Дедух, 67), Диего (М.Когут, 67), Приходько, Галас (Гереш, 90), Войцеховский (И.Когут, 70) - Ризнык (Кобзарь, 67)