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Шахтер назвал последнего спарринг-партнера на зимних сборах в Турции
Горняки сыграют с грузинской Дилой
shakhtar.com
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16 февраля "горняки" проведут контрольный матч с представителем чемпионата Грузии ФК "Дила" (Гори).
Игра состоится в Анталье и начнется в 12:00 по Киеву. Это будет шестой и завершающий спарринг команды Марино Пушича в это межсезонье.
Трансляция матча будет доступна на YouTube-канале "Шахтера" и в мобильном приложении клуба в App Store и Google Play.
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