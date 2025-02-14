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Шахтер назвал последнего спарринг-партнера на зимних сборах в Турции

Премьер-лига

Горняки сыграют с грузинской Дилой

Шахтер назвал последнего спарринг-партнера на зимних сборах в Турции

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" назвал последнего соперника на зимних сборах в Турции.

16 февраля "горняки" проведут контрольный матч с представителем чемпионата Грузии ФК "Дила" (Гори).

Игра состоится в Анталье и начнется в 12:00 по Киеву. Это будет шестой и завершающий спарринг команды Марино Пушича в это межсезонье.

Трансляция матча будет доступна на YouTube-канале "Шахтера" и в мобильном приложении клуба в App Store и Google Play.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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