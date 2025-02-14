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Завершили сбор победой. Ворскла в Турции уверенно обыграла грузинское Динамо

Премьер-лига
Обновлено

В понедельник полтавчане возвращаются домой

Завершили сбор победой. Ворскла в Турции уверенно обыграла грузинское Динамо

instagram.com/fcvp.official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 14 февраля, "Ворскла" провела свой последний спарринг на сборах в Турции. Соперником полтавчан было "Динамо" Батуми.

Команда Юрия Максимова довольно уверенно выиграла со счётом 2:0, голы в активе полтавчан Навина Малыша и Ивана Нестеренко.

В понедельник, 17 февраля, полтавская команда возвращается в Украину, где уже на следующих выходных возобновится сезон УПЛ.

"Ворскла" - "Динамо" (Батуми, Грузия) 2:0

Голы: Малыш, Нестеренко

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