Премьер-лига
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Завершили сбор победой. Ворскла в Турции уверенно обыграла грузинское Динамо
В понедельник полтавчане возвращаются домой
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В пятницу, 14 февраля, "
Команда Юрия Максимова довольно уверенно выиграла со счётом 2:0, голы в активе полтавчан Навина Малыша и Ивана Нестеренко.
В понедельник, 17 февраля, полтавская команда возвращается в Украину, где уже на следующих выходных возобновится сезон УПЛ.
"Ворскла" - "Динамо" (Батуми, Грузия) 2:0
Голы: Малыш, Нестеренко
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