Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля

Насыщенная неделя. Хотя особого смысла так говорить нет – в современном футболе бывает очень мало ненасыщенных поединками недель. Тут вам и Лига чемпионов, а если не хватит – есть Лига Европы плюс Лига конференций. На выходных матчи топ-чемпионатов, да еще и УПЛ заходит на второй круг, вау. Вы знаете, что делать – пробегитесь по списку и отметьте все самое интересное, специально же для вас отобрали.

Понедельник, 17 февраля

Традиционно спокойный старт недели. В Италии команда Малиновского еще без самого Малиновского примет "Венецию". В Испании скромный "Райо" приедет в гости к одной из лучших команд Испании.

21:45. "Дженоа" – "Венеция". Серия А. Megogo

22:00. "Барселона" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo

Вторник, 18 февраля

Ответные матчи 1/16 финала плей-офф главного клубного европейского турнира. На прошлой неделе эти пары играли в среду, а теперь встретятся во вторник – 4 коллектива из 8 оформят путевки в следующий раунд. Следим, сыграет ли Трубин на ноль.

19:45. "Милан" – "Фейеноорд". ЛЧ. Megogo

22:00. "Аталанта" – "Брюгге". ЛЧ. Megogo

22:00. "Бенфика" – "Монако". ЛЧ. Megogo

22:00. "Бавария" – "Селтик". ЛЧ. Megogo

Среда, 19 февраля

Ну и алаверды. Плюс в среду определятся еще 4 команды, которые попадут в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Реал" – "Сити", ух, после битвы на "Этихаде" такое пропускать нельзя. Разбавит еврокубковый вайб визит "Ливерпуля" на "Вилла Парк".

19:45. "Боруссия Д" – "Спортинг". ЛЧ. Megogo

21:30. "Астон Вилла" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "ПСВ" – "Ювентус". ЛЧ. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "Брест". ЛЧ. Megogo

22:00. "Реал" – "Манчестер Сити". ЛЧ. Megogo

Четверг, 20 февраля

Лига Европы, Лига конференций. Выбрали для вас самое интересное. "Рома" Артема Довбика – гвоздь программы.

19:45. "Буде/Глимт" – "Твенте". ЛЕ. Megogo

19:45. "Стяуа" – "ПАОК". ЛЕ. Megogo

19:45. "Галатасарай" – "АЗ Алкмар". ЛЕ. Megogo

19:45. "Рома" – "Порту". ЛЕ. Megogo

19:45. "Бетис" – "Гент". ЛК. Megogo

19:45. "Хайденхайм" – "Копенгаген". ЛК. Megogo

22:00. "Аякс" – "Сент-Жиллуаз". ЛЕ. Megogo

22:00. "Андерлехт" – "Фенербахче". ЛЕ. Megogo

22:00. "Реал Сосьедад" – "Мидтьюлланд". ЛЕ. Megogo

22:00. "Виктория Пльзень" – "Ференцварош". ЛЕ. Megogo

Пятница, 21 февраля

Наконец-то мы дождались. Ждали, ждали – и вот, все-таки есть. Украинская Премьер-лига официально возобновляется и заходит на второй круг. "Колос" примет гостей из Одессы. Также в пятницу традиционно будет по матчу на просмотр для любителей Примеры, Серии А, Бундеслиги, АПЛ и Лиги 1.

15:30. "Колос" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ

19:00. Албания (ж) – Украина (ж). Лига наций. YouTube-канал УАФ

21:30. "Фрайбург" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Лечче" – "Удинезе". Серия А. Megogo

21:45. "Ренн" – "Реймс". Лига 1. Megogo

22:00. "Лестер" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Сельта" – "Осасуна". Примера. Megogo

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Суббота, 22 февраля

Если что, первый после зимней паузы тур УПЛ пройдет в традиционном формате. По одному матчу в пятницу и в понедельник, и по три – в субботу и воскресенье соответственно. В Европе очень громких вывесок на 22 февраля не запланировано. Матчи с участием команд Миколенко, Забарного, Трубина – обязательны к просмотру.

13:00. "Кривбасс" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Алавес" – "Эспаньол". Примера. Megogo

15:30. "Ингулец" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ

16:00. "Парма" – "Болонья". Серия А. Megogo

16:00. "Венеция" – "Лацио". Серия А. Megogo

16:30. "Майнц" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Боруссия М" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хольштайн Киль" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вольфсбург" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Арсенал" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Борнмут" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Фулхэм" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ипсвич" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Саутгемптон" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Райо Вальекано" – "Вильярреал". Примера. Megogo

18:00. "Рух" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Лилль" – "Монако". Лига 1. Megogo

19:00. "Торино" – "Милан". Серия А. Megogo

19:30. "Астон Вилла" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Валенсия" – "Атлетико". Примера. Megogo

19:30. "Боруссия Д" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

20:00. "Сент-Этьен" – "Анже". Лига 1. Megogo

20:00. "Бенфика" – "Боавишта". Примейра. Megogo

21:45. "Интер" – "Дженоа". Серия А. Megogo

22:00. "Лас-Пальмас" – "Барселона". Примера. Megogo

22:05. "Осер" – "Марсель". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 23 февраля

Ближе к вечеру Цыганков пересечется с Луниным на "Сантьяго Бернабеу". Ну, по крайней мере, до стартового свистка точно поговорят. После первого тайма матча "Реал" – "Жирона" уже придется переключаться на "Динамо" – "Карпаты". И еще до перерыва поединка УПЛ начнется топ-матч между "Сити" и "Ливерпулем". В общем, неплохой марафон – не забудьте проверить, заряжены ли батарейки в пульте.