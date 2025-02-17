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Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
График топ-матчей
Фото: premierleague.com
Насыщенная неделя. Хотя особого смысла так говорить нет – в современном футболе бывает очень мало ненасыщенных поединками недель. Тут вам и Лига чемпионов, а если не хватит – есть Лига Европы плюс Лига конференций. На выходных матчи топ-чемпионатов, да еще и УПЛ заходит на второй круг, вау. Вы знаете, что делать – пробегитесь по списку и отметьте все самое интересное, специально же для вас отобрали.
Понедельник, 17 февраля
Традиционно спокойный старт недели. В Италии команда Малиновского еще без самого Малиновского примет "Венецию". В Испании скромный "Райо" приедет в гости к одной из лучших команд Испании.
- 21:45. "Дженоа" – "Венеция". Серия А. Megogo
- 22:00. "Барселона" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
Вторник, 18 февраля
Ответные матчи 1/16 финала плей-офф главного клубного европейского турнира. На прошлой неделе эти пары играли в среду, а теперь встретятся во вторник – 4 коллектива из 8 оформят путевки в следующий раунд. Следим, сыграет ли Трубин на ноль.
- 19:45. "Милан" – "Фейеноорд". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Аталанта" – "Брюгге". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Бенфика" – "Монако". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Бавария" – "Селтик". ЛЧ. Megogo
Среда, 19 февраля
Ну и алаверды. Плюс в среду определятся еще 4 команды, которые попадут в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Реал" – "Сити", ух, после битвы на "Этихаде" такое пропускать нельзя. Разбавит еврокубковый вайб визит "Ливерпуля" на "Вилла Парк".
- 19:45. "Боруссия Д" – "Спортинг". ЛЧ. Megogo
- 21:30. "Астон Вилла" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "ПСВ" – "Ювентус". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "ПСЖ" – "Брест". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Реал" – "Манчестер Сити". ЛЧ. Megogo
Четверг, 20 февраля
Лига Европы, Лига конференций. Выбрали для вас самое интересное. "Рома" Артема Довбика – гвоздь программы.
- 19:45. "Буде/Глимт" – "Твенте". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Стяуа" – "ПАОК". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Галатасарай" – "АЗ Алкмар". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Рома" – "Порту". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Бетис" – "Гент". ЛК. Megogo
- 19:45. "Хайденхайм" – "Копенгаген". ЛК. Megogo
- 22:00. "Аякс" – "Сент-Жиллуаз". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Андерлехт" – "Фенербахче". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Реал Сосьедад" – "Мидтьюлланд". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Виктория Пльзень" – "Ференцварош". ЛЕ. Megogo
Пятница, 21 февраля
Наконец-то мы дождались. Ждали, ждали – и вот, все-таки есть. Украинская Премьер-лига официально возобновляется и заходит на второй круг. "Колос" примет гостей из Одессы. Также в пятницу традиционно будет по матчу на просмотр для любителей Примеры, Серии А, Бундеслиги, АПЛ и Лиги 1.
- 15:30. "Колос" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ
- 19:00. Албания (ж) – Украина (ж). Лига наций. YouTube-канал УАФ
- 21:30. "Фрайбург" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Лечче" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 21:45. "Ренн" – "Реймс". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Лестер" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Сельта" – "Осасуна". Примера. Megogo
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Суббота, 22 февраля
Если что, первый после зимней паузы тур УПЛ пройдет в традиционном формате. По одному матчу в пятницу и в понедельник, и по три – в субботу и воскресенье соответственно. В Европе очень громких вывесок на 22 февраля не запланировано. Матчи с участием команд Миколенко, Забарного, Трубина – обязательны к просмотру.
- 13:00. "Кривбасс" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ
- 14:30. "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:00. "Алавес" – "Эспаньол". Примера. Megogo
- 15:30. "Ингулец" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Парма" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 16:00. "Венеция" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 16:30. "Майнц" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Боруссия М" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Хольштайн Киль" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Вольфсбург" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Арсенал" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Борнмут" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Фулхэм" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Ипсвич" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Саутгемптон" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:15. "Райо Вальекано" – "Вильярреал". Примера. Megogo
- 18:00. "Рух" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Лилль" – "Монако". Лига 1. Megogo
- 19:00. "Торино" – "Милан". Серия А. Megogo
- 19:30. "Астон Вилла" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:30. "Валенсия" – "Атлетико". Примера. Megogo
- 19:30. "Боруссия Д" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App
- 20:00. "Сент-Этьен" – "Анже". Лига 1. Megogo
- 20:00. "Бенфика" – "Боавишта". Примейра. Megogo
- 21:45. "Интер" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 22:00. "Лас-Пальмас" – "Барселона". Примера. Megogo
- 22:05. "Осер" – "Марсель". Лига 1. Megogo
Воскресенье, 23 февраля
Ближе к вечеру Цыганков пересечется с Луниным на "Сантьяго Бернабеу". Ну, по крайней мере, до стартового свистка точно поговорят. После первого тайма матча "Реал" – "Жирона" уже придется переключаться на "Динамо" – "Карпаты". И еще до перерыва поединка УПЛ начнется топ-матч между "Сити" и "Ливерпулем". В общем, неплохой марафон – не забудьте проверить, заряжены ли батарейки в пульте.
- 13:00. "Оболонь" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:30. "Комо" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 15:00. "Атлетик" – "Реал Вальядолид". Примера. Megogo
- 15:30. "Александрия" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Ньюкасл" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Верона" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
- 16:00. "Нант" – "Ланс". Лига 1. Megogo
- 16:30. "РБ Лейпциг" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:15. "Реал" – "Жирона". Примера. Megogo
- 18:00. "Динамо" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media
- 18:15. "Гавр" – "Тулуза". Лига 1. Megogo
- 18:15. "Ницца" – "Монпелье". Лига 1. Megogo
- 18:15. "Страсбур" – "Брест". Лига 1. Megogo
- 18:30. "Манчестер Сити" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "Бавария" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:00. "Эмполи" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 19:30. "Хетафе" – "Реал Бетис". Примера. Megogo
- 20:30. "Хоффенхайм" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Кальяри" – "Ювентус". Серия А. Megogo
- 21:45. "Лион" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Реал Сосьедад" – "Леганес". Примера. Megogo
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