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Шахтер контактирует с 18-летним проспектом из Сан-Паулу

Премьер-лига
Обновлено

Горняки сохраняют интерес к Энрике Кармо

Шахтер контактирует с 18-летним проспектом из Сан-Паулу

Фото: Rubens Chiri/saopaulofc

Новина українською

"Шахтер" сохраняет интерес к 18-летнему правому вингеру "Сан-Паулу" Энрике Кармо, сообщают бразильские СМИ.

Как отмечается, парень хочет получать больше игровой практики, что ему пока не могут предложить в бразильской команде, на чем и пытаются сыграть "горняки".

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"Шахтер" пока не делал новых предложений по игроку, но уже контактировал с самими футболистом.

Также интерес к бразильцу проявляют ПСВ, "Эвертон", "Аль-Кадисия" и клуб из Португалии, чье название не раскрывается.

Напомним, что летом 2024 донецкий клуб якобы предлагал за вингера порядка 7-10 млн евро, но тогда "Сан-Паулу" ответил отказом.

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Источник:
Bolavip Brasil
Опубликовал: Михаил Черныш
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