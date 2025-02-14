Шахтер контактирует с 18-летним проспектом из Сан-Паулу

" Шахтер " сохраняет интерес к 18-летнему правому вингеру "Сан-Паулу" Энрике Кармо, сообщают бразильские СМИ.

Как отмечается, парень хочет получать больше игровой практики, что ему пока не могут предложить в бразильской команде, на чем и пытаются сыграть "горняки".

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"Шахтер" пока не делал новых предложений по игроку, но уже контактировал с самими футболистом.

Также интерес к бразильцу проявляют ПСВ, "Эвертон", "Аль-Кадисия" и клуб из Португалии, чье название не раскрывается.

Напомним, что летом 2024 донецкий клуб якобы предлагал за вингера порядка 7-10 млн евро, но тогда "Сан-Паулу" ответил отказом.