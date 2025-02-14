Завершили сборы поражением. Колос в Турции проиграл грузинской команде

Календарь спаррингов на зимних сборах "Колоса" завершался двумя матчами, которые ковалевцы провели 14 февраля.

Утром "Колос" сыграл вничью 0:0 с румынским клубом "Чиксереда" , а вечером соперником ковалевцев был грузинский "Телави".

Команда Поздеева активно начала матч, забив уже на 8-й минуте - гол на счету Даниила Алефиренко.

Впрочем, второй тайм остался уже за грузинской командой, которая смогла забить сразу три гола.

Итоговое поражение "Колоса" 1:3. Команда возвращается в Украину, где уже 21 февраля в матче 18 тура УПЛ сыграет с "Черноморцем".

"Колос" (Украина) – "Телави" (Грузия) – 1:3

Голы: Алефиренко, 8 – ?