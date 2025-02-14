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"Наследник". Марлон Гомес взял номер Степаненко. Шахтер снял целый сериал. ВИДЕО
СММ-щики работают
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский центрхав "
После ухода Тараса Степаненко бразилец взял себе 6-й номер, под которым ранее играл многолетний капитан команды.
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В связи с этим, "Шахтер" в соцсетях выложил даже мини-сериал, по сюжету которого Степаненко передает Марлону свой игровой номер во время видеозвонка.
Напомним, что ранее Марлон Гомес играл в "Шахтере" под №30.
???? Новий номер 6️⃣ Марлон Гомес ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 14, 2025
⚒️ «Спадкоємець». Серія 3#Shakhtar pic.twitter.com/Nmm94uUtsZ
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