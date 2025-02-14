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"Наследник". Марлон Гомес взял номер Степаненко. Шахтер снял целый сериал. ВИДЕО

Премьер-лига
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СММ-щики работают

"Наследник". Марлон Гомес взял номер Степаненко. Шахтер снял целый сериал. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразильский центрхав "Шахтера" Марлон Гомес сменил игровой номер.

После ухода Тараса Степаненко бразилец взял себе 6-й номер, под которым ранее играл многолетний капитан команды.

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В связи с этим, "Шахтер" в соцсетях выложил даже мини-сериал, по сюжету которого Степаненко передает Марлону свой игровой номер во время видеозвонка.

Напомним, что ранее Марлон Гомес играл в "Шахтере" под №30.

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