"Наследник". Марлон Гомес взял номер Степаненко. Шахтер снял целый сериал. ВИДЕО

Бразильский центрхав " Шахтера " Марлон Гомес сменил игровой номер.

После ухода Тараса Степаненко бразилец взял себе 6-й номер, под которым ранее играл многолетний капитан команды.

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В связи с этим, "Шахтер" в соцсетях выложил даже мини-сериал, по сюжету которого Степаненко передает Марлону свой игровой номер во время видеозвонка.

Напомним, что ранее Марлон Гомес играл в "Шахтере" под №30.