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Забил три гола в спаррингах. Левый Берег подписал атакера из Бразилии

Премьер-лига
Обновлено

Диего Энрике Соуза - игрок Левого Берега

Забил три гола в спаррингах. Левый Берег подписал атакера из Бразилии

fclb.com.ua

Новина українською

"Левый Берег" усилился бразильским атакующим полузащитником Диего Энрике Соузой.

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О подписании контракта с игроком с игроком сообщает пресс-служба киевского клуба.

Условия подписания 21-летнего игрока не афишируются, однако известно, что он будет выступать в украинском коллективе под 8-м номером.

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Бразилец вместе с киевской командой провел зимний сбор, при этом в спаррингах отличился тремя голами.

Ранее Соуза представлял цвета только бразильских клубов: "Такуаритинг" и "Коммерсиал".

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Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Михаил Черныш
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