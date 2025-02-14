Забил три гола в спаррингах. Левый Берег подписал атакера из Бразилии

"Левый Берег" усилился бразильским атакующим полузащитником Диего Энрике Соузой.

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О подписании контракта с игроком с игроком сообщает пресс-служба киевского клуба.

Условия подписания 21-летнего игрока не афишируются, однако известно, что он будет выступать в украинском коллективе под 8-м номером.

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Бразилец вместе с киевской командой провел зимний сбор, при этом в спаррингах отличился тремя голами.

Ранее Соуза представлял цвета только бразильских клубов: "Такуаритинг" и "Коммерсиал".