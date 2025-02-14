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Полесье возвращается в Украину. Ашур подвел итоги сборов

Премьер-лига
Обновлено

На сборах команда сыграла 7 спаррингов

Полесье возвращается в Украину. Ашур подвел итоги сборов

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" завершило свои учебно-тренировочные сборы в Турции. По официальной информации, подопечные Имада Ашура уже вернулись в Украину, где продолжат готовиться к возобновлению второй части сезона УПЛ.

В течение собрания команда провела ряд тренировочных сессий, включавших как физическую подготовку, так и тактические занятия. Тренеры акцентировали внимание на совершенствовании командной игры и индивидуальных навыков игроков.

За период сборов тренерский штаб привлек к тренировочному процессу 33 футболиста.

Также "Полесье" сыграло 7 контрольных матчей с командами из разных лиг:

  • "Полесье" 0:1 "Лехия"
  • "Полесье" 1:3 "Яблонец"
  • "Полесье" 3:0 "Балкани"
  • "Полесье" 5:0 "Динамо" Батуми
  • "Полесье" 2:3 "Арка"
  • "Полесье" 2:1 "Бельцы"
  • "Полесье" 3:0 "Карпаты"

"Мы адаптировались, делали достаточно много теории за это время, индивидуальных собраний, групповых, командных и анализировали эти вещи. Я считаю, что с пользой использовали возможность, которую предоставил президент - в очень хороших условиях провести это собрание и сейчас возвращаться уже домой", - кратко подвел итог сборов главный тренер команды Имад Ашур.

Первый матч во второй части сезона УПЛ житомирская команда 22 февраля проведет против "Ингульца".

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Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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