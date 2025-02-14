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Полесье возвращается в Украину. Ашур подвел итоги сборов
На сборах команда сыграла 7 спаррингов
polissyafc.com
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В течение собрания команда провела ряд тренировочных сессий, включавших как физическую подготовку, так и тактические занятия. Тренеры акцентировали внимание на совершенствовании командной игры и индивидуальных навыков игроков.
За период сборов тренерский штаб привлек к тренировочному процессу 33 футболиста.
Также "Полесье" сыграло 7 контрольных матчей с командами из разных лиг:
- "Полесье" 0:1 "Лехия"
- "Полесье" 1:3 "Яблонец"
- "Полесье" 3:0 "Балкани"
- "Полесье" 5:0 "Динамо" Батуми
- "Полесье" 2:3 "Арка"
- "Полесье" 2:1 "Бельцы"
- "Полесье" 3:0 "Карпаты"
"Мы адаптировались, делали достаточно много теории за это время, индивидуальных собраний, групповых, командных и анализировали эти вещи. Я считаю, что с пользой использовали возможность, которую предоставил президент - в очень хороших условиях провести это собрание и сейчас возвращаться уже домой", - кратко подвел итог сборов главный тренер команды Имад Ашур.
Первый матч во второй части сезона УПЛ житомирская команда 22 февраля проведет против "Ингульца".
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