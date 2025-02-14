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Все голы пропустили после стандартов. ЛНЗ в последнем спарринге сборов проиграл норвежцам

Премьер-лига

Все тайное становится явным

Все голы пропустили после стандартов. ЛНЗ в последнем спарринге сборов проиграл норвежцам

lsk.no

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 14 февраля, ЛНЗ провел свой последний спарринг на сборах в Испании. Соперником команды Григорчука был норвежский "Лиллестрем".

Черкасская команда во главе с Романом Григорчуком не афишировала события, но кое что нам удалось узнать.

Норвежцы открыли счет в концовке первого тайма, на 42-й минуте.

ЛНЗ отыгрался на 52-й минуте, но на 64-й минуте встречи Рубен Габриэльсен вернул преимущество норвежцам. Этот гол оказался последним в матче.

Интересно, что оба гола пропустил после навесов со стандартов – навесов после углового и штрафного .

ЛНЗ завершил программу контрольных матчей в Испании. Скоро команда вернется в Украину и продолжит подготовку к возобновлению чемпионата УПЛ.

ЛНЗ (Украина) – Лиллестрем (Норвегия) 1:2

Голы: гол 52 – Олсен (42), Габриэльсен (64).

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