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Все голы пропустили после стандартов. ЛНЗ в последнем спарринге сборов проиграл норвежцам
Все тайное становится явным
lsk.no
В пятницу, 14 февраля,
Черкасская команда во главе с Романом Григорчуком не афишировала события, но кое что нам удалось узнать.
Норвежцы открыли счет в концовке первого тайма, на 42-й минуте.
ЛНЗ отыгрался на 52-й минуте, но на 64-й минуте встречи Рубен Габриэльсен вернул преимущество норвежцам. Этот гол оказался последним в матче.
Интересно, что оба гола пропустил после навесов со стандартов – навесов после углового и штрафного .
ЛНЗ завершил программу контрольных матчей в Испании. Скоро команда вернется в Украину и продолжит подготовку к возобновлению чемпионата УПЛ.
ЛНЗ (Украина) – Лиллестрем (Норвегия) 1:2
Голы: гол 52 – Олсен (42), Габриэльсен (64).
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