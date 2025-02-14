Александр Бабич: Кандидатом в украинскую молодежку Кисель является не случайно

Тренировочный сбор одесского "Черноморца", который проходил в течение трех с половиной недель в Турции, завершен. Сегодня команда Александра Бабича транзитом через Кишинев вернулась в родной город, где продолжит подготовку к весенней части чемпионата на клубной базе в Совиньоне.

О турецком сборе корреспонденту UA-футбол рассказал главный тренер "моряков".

- С каким настроением вернулись в Одессу?

- Настроение нормальное, рабочее. Выполнили 80 процентов из запланированного. Немножко смазанным оказался последний игровой день (имеется в виду досрочно прерванная контрольная игра с грузинской "Дилой" - прим. В.К.), а еще в самом начале пребывания на турецкой земле донимала погода. Из-за этого из полноценного рабочего графика выпало несколько дней, в связи с чем пришлось вносить коррективы в тренировочный процесс. Если же оценивать сбор в целом, то он прошел очень хорошо. Мы играли с разными соперниками, в спаррингах с которыми отрабатывали разные взаимодействия, а также увидели, в каких компонентах еще нужно прибавить.

- Из ряда спаррингов, сыгранных в Турции, к самым большим неожиданностям со знаком "минус" можно отнести поединок с кыргызстанским ФК "Узген". Разбирали ту игру?

- Конечно же! Мы поговорили с ребятами, что так играть недопустимо. Сами себе голы "привезли". Плюс не настраивались так, как было нужно. Правда, не все. Выпали из игры четыре футболиста - и все. Я сказал на теоретическом занятии, что два последних спарринга - с "Узгеном" и "Дилой" имели важное значение, ведь нужно было определяться с составом и заявкой на весеннюю часть сезона. Впрочем, все нормально. Для нашей команды поражение от киргизов стало чем-то вроде холодного душа.

- Уже определились с игроками, которые находились на турецком сборе "Черноморца" на просмотре? Имеются в виду те, кто в команде не останется.

- Таких потенциальных новичков трое - это представители Африканского континента. Все они в среду участвовали в контрольной игре с "Дилой". Два гамбийца и один зимбабвиец нам не подошли и покинули расположение команды. Не будет в ней и Даниэля Кивинды.

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- А как насчет других легионеров из числа потенциальных новичков - бразильца Райана Карлоса, панамца Анеля Райса и грузина Георгия Робакидзе?

- Еще будем думать. Что касается бразильца, то в нем заинтересованы на сто процентов. Относительно него будем разговаривать. Как и по панамцу, и грузину.Это хорошие игроки, уровень мастерства у них есть.

- Насколько известно, во время тренировочного сбора один из спаррингов "Черноморца" посетили главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Унаи Мельгоса и один из ассистентов Сергея Реброва в сборной Украины Висенте Гомес. Кого они просматривали?

- Знаю, что эти специалисты интересуются футболистами. Им понравились Ярослав Кисиль и Магомед Кратов.

- Первый из них успел обратить на себя внимание еще в прошлом году - сначала во время выступлений в "Минае", а затем и в "Черноморце". Что можете сказать об этом парне?

- Осеннюю часть нынешнего чемпионата Кисиль провел достаточно неплохо. Прежде всего, был заметен его быстрый прогресс в тактической подготовке, а вот на турецком сборе Ярослав добавил еще и в физической. Если говорить о U-21, то из числа ровесников Киселя мало футболистов, которые постоянно играют в Премьер-лиге. Сейчас он является у нас номером один на позиции крайнего защитника. Поэтому я считаю, что на роль кандидата в молодежную сборную Украины Кисиля рассматривают неслучайно.

Я бы дал ему такое определение: Дмитрулин своего времени.

- Магомед Кратов, похоже, стал одним из самых удачных приобретений "Черноморца"?

- Да, согласен. Парню всего 20 лет, он имеет хорошие задатки и их следует развивать. Для этого Кратову нужно лишь много работать.