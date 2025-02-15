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Лупашко: Играя на выезде с Динамо, должны диктовать свои условия
Наставник львов настроен на борьбу
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился ожиданиями от матча 18-го тура УПЛ против "Динамо".
“Хочется дать ребятам немного отдохнуть, потому что они очень долго не видели своих семей – и хотя бы 2 выходных даты, чтобы их увидеть. А потом уже планомерно будем готовиться к игре с "Динамо". Понимаем, что такая погода, очень морозно во Львове, будем тренироваться на синтетике.
Понимаем, что такое "Динамо", видели их игры, на сборах игры. Очень квалифицированные игроки высокого качества. Будем пытаться играть в свой футбол, создавать давление, не давать возможность "Динамо" строить простые атаки, будем пытаться играть высоко".
"Опять же, если мы вспоминаем игру с "Динамо" в 1-м круге, то разница между нами была очень большой, и наша задача сейчас – уменьшать ее. Мы будем мерить, какими мы были в 1-м круге, какими будем сейчас – и это будет мерилом того, насколько мы сильнее, насколько прогрессируем, потому что наши задачи в клубе поэтапны.
Наше восхождение вверх планомерно и поэтапно, поэтому сейчас у нас, можно сказать, такая задача: становиться лучше и смотреть на себя, какие мы были во время 1-го круга, и которыми мы становимся сейчас против тех соперников. Наша главная задача – чтобы мы, играя на выезде из "Динамо", не боялись. Мы должны диктовать свои условия”, – сказал Лупашко.
Встреча с киевлянами пройдет 23 февраля в 18:00.
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