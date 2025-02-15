Лупашко: Играя на выезде с Динамо, должны диктовать свои условия

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился ожиданиями от матча 18-го тура УПЛ против "Динамо".

“Хочется дать ребятам немного отдохнуть, потому что они очень долго не видели своих семей – и хотя бы 2 выходных даты, чтобы их увидеть. А потом уже планомерно будем готовиться к игре с "Динамо". Понимаем, что такая погода, очень морозно во Львове, будем тренироваться на синтетике.

"Опять же, если мы вспоминаем игру с "Динамо" в 1-м круге, то разница между нами была очень большой, и наша задача сейчас – уменьшать ее. Мы будем мерить, какими мы были в 1-м круге, какими будем сейчас – и это будет мерилом того, насколько мы сильнее, насколько прогрессируем, потому что наши задачи в клубе поэтапны.

Наше восхождение вверх планомерно и поэтапно, поэтому сейчас у нас, можно сказать, такая задача: становиться лучше и смотреть на себя, какие мы были во время 1-го круга, и которыми мы становимся сейчас против тех соперников. Наша главная задача – чтобы мы, играя на выезде из "Динамо", не боялись. Мы должны диктовать свои условия”, – сказал Лупашко.