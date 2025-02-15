О сорванном трансфере в Ворсклу, перспективах в молодежной сборной и скандальных спаррингах Черноморца. Интервью с Ярославом Киселем

В пятницу, 14-го февраля, "Черноморец" вернулся с турецких сборов в Украину, а 16-го февраля начнет подготовку к возобновлению матчей УПЛ. Наверное, текущей зимой больше всего "слухов" ходило вокруг правого защитника "моряков" Ярослава Киселя, который мог оказаться в "Ворскле" и претендует на попадание в молодежную сборную.

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UA-Футбол пообщался с 21-летним защитником, который сразу после своего переезда в Одессу стал игроком основного состава "Черноморца".

- Ярослав, основная часть сборов позади. Как прошел турецкий "вояж"?

- Если откровенно, тяжелые сборы. Сначала у нас пять игроков заболело, потом еще появились травмированные. Тяжеловато было. Но это уже под конец сборов. Просто, сейчас только вернулись в Украину после серьезных нагрузок, нужно отдохнуть пару дней и возвращаться к работе.

- Любят журналисты спрашивать о готовности команды. Еще и процент просят указать. Так на сколько процентов готов "Черноморец"?

- На 90, как по мне. А вот последние 10 мы наберем уже к игре с "Колосом" и посмотрим на результат.

- Как ты оценишь осеннюю часть чемпионата для своей команды?

- Конечно, негативно. Как ни крути, отталкиваться нужно от результатов и положения в турнирной таблице, а мы занимаем 15-ю строчку. Считаю, что собственноручно потеряли 4-5 очков. Должны были набирать больше, чем имеем.

Были хорошие игры в нашем исполнении, были и неудачные. Однако, именно в игровом плане считаю, что мы демонстрировали неплохой футбол.

- Действительно, команда находится в "зоне вылета", но, во-первых, разница к соседям сверху небольшая, а во-вторых, у тебя и у Евгения Скибы есть прошлогодний опыт, когда в составе "Миная" вы набрали втрое больше очков весной, чем до зимней паузы...

- Да, есть такое. Опыт есть. Не знаю, поможет ли именно он, но то, что мы со Скибой и вся команда будет работать и стремиться взять максимум очков в дальнейших играх и улучшить свое турнирное положение – это я обещаю.

- Ты согласен, что с момента твоего появления в "Минае", ты стал таким ярким представителем УПЛ с довольно частыми упоминаниями в СМИ?

- Сложно самому комментировать это. Могу сказать, что переход в "Черноморец" существенно повлиял на мое развитие. А дальше уже просто появилась заинтересованность во мне от другого клуба и об этом начали писать. Думаю, это обычный процесс. Особенно в период трансферов. О большом количестве игроков пишут. Самый яркий пример, наверное, Илья Крупский. Вот он действительно в топе по упоминаниям в СМИ.

Я стараюсь просто хорошо играть в футбол.

- Как вообще происходил переход в "Черноморец"? Предложение поступило уже после "турнира четырех", в котором "Минай" боролся за место в УПЛ?

- Летом я должен был оказаться в "Днепре-1". Спортивный директор "Миная" общался с представителями днепровского клуба, Евгений Селезнев приезжал на базу закарпатской команды. Какая-то уже была договоренность между сторонами, однако в последний момент "Днепр-1" прекратил участие в УПЛ и мой переход, разумеется, сорвался. А уже после мини-турнира возник вариант с "Черноморцем". Агент сообщил, что Александр Бабич заинтересован во мне, и я согласился, поскольку хотел играть в УПЛ.

Еще и Александра Александровича как тренера знакомые футболисты очень хвалили. Нечего и было думать. Через день после предложения я был уже в Одессе, а еще через день дебютировал в составе против "Зари".

- Ты периодически меняешь фланги. А где тебе комфортнее – справа в защите или слева?

- Сборы начинал слева, в чемпионате больше играл именно слева. Но, по большому счету, нет разницы – комфортно на обоих флангах. Тренер должен решать, где я приношу больше пользы. Я же просто хочу сейчас помочь команде подняться выше в турнирной таблице.

- Твой возможный переход в "Ворсклу" – это все-таки были слухи или нет?

- Был интерес. Наверное, и сейчас остается и в будущем, возможно, клубы еще раз вернутся к этому вопросу. Но все меняется, не хочу заранее забегать вперед.

Я действительно мог оказаться в "Ворскле" зимой, но из-за пункта Регламента, который запрещает футболисту быть заявленным в течение одного сезона более чем двумя клубами, трансфер сорвался.

Агент сообщил мне об интересе перед выездом на сборы и уже потом "выплыла" информация с "третьим" клубом. Честно, был очень удивлен, поскольку никто не мог и подумать, что в расчет шел и мини-турнир перед стартом чемпионата.

Поэтому информация о заинтересованности правдива. Но я остался в "Черноморце", у нас есть турнирная задача и на ней я сконцентрирован.

- Юрий Максимов – общий знаменатель для "Днепра-1" и "Ворсклы". Поэтому можно сказать, что пригласить тебя поочередно в обе команды это была инициатива именно главного тренера?

- Это логичное утверждение. Насколько я понял, именно Юрий Вильевич хотел видеть меня в "Днепре-1", а сейчас его инициатива была пригласить меня в "Ворсклу". Лично мы не общались. Наверное, если бы клубы пришли к согласию, то разговор бы состоялся.

- Как насчет новости о возможном попадании в молодежную сборную?

- Во время сборов тренерский штаб сообщил мне, что на тренировке и на играх будут присутствовать тренеры сборных – молодежной и национальной. Я подумал, что меня таким образом дополнительно мотивируют. Но действительно Унаи Мельгоса и Висенте Гомес наблюдали за нашими играми. А уже со временем агент подтвердил, что моя фамилия есть в расширенном списке. А как будет дальше – увидим.

Конечно, хочу выступать за сборную. Но путь туда лежит через удачную игру и победные результаты в чемпионате в составе "Черноморца".

- Ярослав, расскажи о двух недоигранных спаррингах "Черноморца". Что там произошло?

- Первый случай – какая-то странная ситуация. "Кишварда", похоже, принципиально не хотела проигрывать нам и даже на ничью не согласна была. Поэтому поступила так. Арбитр назначил чистый пенальти, поскольку после борьбы в штрафной площадке игрок венгерской команды упал на газон и закрыл мяч руками. Но соперник был не согласен с этим решением и на ровном месте решил покинуть поле. Странно.

А вот второй матч с "Дилой" очень провокационный получился. Грузины лупили нас по ногам весь первый тайм. Точкой кипения стал эпизод, когда наш игрок пошел в подкат и сыграл в мяч, но арбитр назначил штрафной. Мяч отлетел ко мне, и оппоненты бросились за мной и один из них в прыжке врезал шипами мне в колено. Прямой ногой. К счастью, обошлось без серьезного повреждения. В итоге началась потасовка. Мы даже согласны были доиграть матч – провести второй тайм, но главный тренер "Дилы" решил, что его подопечные на поле не вернутся.

- Александр Бабич, комментируя первую игру, добавил, что ты все же пенальти выполнил и забил.

- Да. Взял мяч и пробил – сделал счет 2:2. Правда, в воротах никого не было.

- В этом же эпизоде весь ты – эмоциональный, взрывной. Это, конечно, добавляет красок тебе как игроку, но не вредит команде?

- Да, действительно, Александр Бабич и его ассистенты разговаривали со мной на тему эмоций. Просят быть более спокойным, сдержанным, не реагировал на провокации. Иногда это может навредить, а порой и наоборот. Бабич уже отмечал, что в последних играх я стал спокойнее.

Да, я стараюсь работать над собой. Однако, получается не всегда. Понимаю, что эмоции нужно контролировать. Иногда на эмоциях легче играть, однако, чтобы не подводить команду, должен работать над этим компонентом.

- К "Колосу" команда уже начала подготовку?

- Некоторые аспекты игры уже отрабатывали. То есть, готовиться уже начали в Турции, а в понедельник – продолжим в Украине. Надеюсь, результат матча будет положительный для нас.